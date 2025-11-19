Hiện mỗi ngày liên danh đang tiếp nhận và kiểm tra khoảng 50 hồ sơ. Lượng hồ sơ sẽ được nâng theo lộ trình: từ ngày 25/11 tăng lên 80 hồ sơ/ngày và đến ngày 1/12 tăng lên 100 hồ sơ/ngày.

Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân đến nộp hồ sơ rất cao ngay trong hai ngày mở bán.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, cho biết trong 2 ngày đầu mở bán (17-18/11), qua hệ thống máy bấm số tự động, liên danh chủ đầu tư đã phát phiếu cho gần 2.500 số thứ tự. Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình căn cước công dân và giấy tờ hợp lệ theo Mẫu 02; không chấp nhận việc ủy quyền bấm hộ số thứ tự.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (Hà Nội) tăng tốc giải quyết hồ sơ. Ảnh: Hồng Khanh

Ngày 18/11, chủ đầu tư đã tiếp nhận, kiểm tra 48 hồ sơ theo phiếu hẹn. Nhiều hồ sơ phát sinh vướng mắc, như giấy xác nhận thu nhập (Mẫu 04), thiếu bảng photo tiền công, tiền lương, sao kê ngân hàng...

Một số công ty nước ngoài ký hợp đồng lao động với khách hàng theo hình thức online nhưng không thể sao y hợp đồng. Trong trường hợp này, ông Trung cho biết chủ đầu tư kiến nghị cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp xác nhận hợp đồng là đúng thay vì yêu cầu sao y bản cứng.

Ngoài ra, một số hồ sơ có chữ ký trên mẫu xác nhận và trên hợp đồng lao động không trùng khớp, hoặc khách hàng nhận lương tiền mặt nhưng không có chứng từ xác nhận từ công ty. Những trường hợp này sẽ bị trả lại hồ sơ.

Dự kiến tháng 12/2026, chủ đầu tư sẽ cất nóc, hoàn thành phần thô tòa nhà. Ảnh: Hồng Khanh

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 17/11/2025 đến 3/1/2026. Khách hàng nộp hồ sơ ngày đầu hay cuối đều có giá trị như nhau trong quá trình xét duyệt.

Ghi nhận trong ngày 17 và 18/11, khu vực Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao xã Thiên Lộc dòng người xếp hàng chờ vào bấm số thứ tự kéo dài từ sáng tới chiều. Nhiều người kỳ vọng được sở hữu một căn hộ giá hơn 1 tỷ đồng trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục vượt xa khả năng chi trả của đa số gia đình.

Hiện dự án đã thi công đến tầng 10. Dự kiến tháng 12/2026, chủ đầu tư sẽ cất nóc, hoàn thành phần thô. Việc ký hợp đồng mua bán theo kế hoạch diễn ra trong quý I/2026, bàn giao căn hộ vào quý IV/2026.