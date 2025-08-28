Tôi nghe nói hàu là thức ăn của phái mạnh. Xin chuyên gia cho biết nên ăn bao nhiêu thì tốt cho sinh lý, cần kiêng kỵ gì không? (Lê Văn Hậu - Thanh Xuân, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong Đông y, hàu thuộc nhóm thực phẩm vị mặn, tính bình, vào kinh can và thận. Can chủ cân, thận chủ cốt nghĩa là can điều khiển sự linh hoạt của gân, thận giữ vai trò nuôi dưỡng cốt tủy, sinh tinh và làm nền tảng cho sinh lực. Vì vậy, hàu giúp bổ can thận, tăng cường sinh tinh, mạnh gân cốt từ đó nâng cao khả năng sinh lý, được coi là món quà riêng cho nam giới.

Theo Đông y, nhiều người sinh lý suy giảm thường do thận hư, tinh huyết thiếu hụt, khí huyết không lưu thông, can uất, tỳ vị yếu khiến sức khỏe giảm sút. Ăn hàu có thể hỗ trợ bổ sung tinh huyết, kiện tỳ, bổ thận, góp phần cải thiện tình trạng này.

Hàu là một trong những nguồn thực phẩm giàu kẽm nhất - vi chất quan trọng để tạo tinh, nuôi dưỡng thận. Đông y gọi đó là “bổ thận ích tinh”. Thực phẩm này có thể coi là một món bổ khí huyết, hỗ trợ sinh lý một cách tự nhiên.

Nhưng ăn hàu phải “đúng cách”, nếu dùng không hợp lý thì sẽ phản tác dụng.

3 không khi ăn hàu

- Không ăn quá nhiều: Món này tốt nhưng không được ăn quá nhiều. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nam giới nên bổ sung khoảng 15-25mg kẽm mỗi ngày. Một con hàu kích thước trung bình sẽ chứa khoảng 7mg kẽm.

Như vậy, để bổ sung đủ lượng kẽm, cần thiết nam giới sẽ ăn khoảng 4 con hàu mỗi lần, không quá 3 lần/tuần.

- Không ăn hàu sống: Hàu sống có thể chứa ký sinh trùng, vi khuẩn, khiến người dùng dễ bị bệnh tật. Hàu sống hoặc tái, có thể làm tổn thương tỳ vị, sinh ra đầy bụng, khó tiêu, khí huyết lưu thông kém. Đông y gọi đó là “thực tà tích tụ”, làm giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất, gây mệt mỏi, ảnh hưởng tới thận khí. Vì vậy, bạn nên ăn hàu chín.

- Không ăn hàu với thực phẩm giàu axit oxalic hoặc đang uống vitamin C liều cao: Một số loại thực phẩm như cải bó xôi (rau chân vịt), đậu bắp, socola chứa nhiều axit oxalic, có thể kết hợp với canxi trong hàu và tạo thành sỏi thận hoặc làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Vitamin C và sắt có thể gây ra phản ứng oxy hóa, khiến lượng kẽm trong cơ thể biến đổi thành hợp chất độc hại.

Nếu bạn có bệnh lý về gan, tăng uric máu, đang sử dụng các thuốc điều trị suy giảm hệ miễn dịch, tiền sử bị dị ứng hải sản nên thận trọng và hạn chế ăn món này.

Hàu là món quà từ biển giúp bổ thận, sinh tinh, tráng dương nếu biết cách sử dụng hợp lý. Để chất lượng cuộc sống vợ chồng tốt, tôi cho rằng việc quan trọng nhất vẫn là phải duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên.