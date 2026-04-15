Chuyên trang The War Zone (TWZ) dẫn báo cáo do Bộ Chỉ huy an toàn của Hải quân Mỹ công bố ngày 14/4 đã tiết lộ số phận của một chiếc MQ-4C Triton bị mất tín hiệu khi đang bay qua khu vực Vịnh Ba Tư tuần trước. “UAV MQ-4C bị rơi ngày 9/4, không có thương vong về người”, Hải quân Mỹ cho hay.

UAV MQ-4C Triton. Ảnh: Northrop Grumman/Naval Technology

Theo tài liệu ngân sách của Hải quân Mỹ trước đây, đơn giá của MQ-4C là hơn 238 triệu USD/chiếc. Tính đến năm 2025, Hải quân Mỹ có tổng cộng 20 UAV loại này đang hoạt động và có kế hoạch mua sắm thêm 7 chiếc nữa.

Chuyên trang Army Recognition thông tin MQ-4C Triton là UAV trinh sát hàng hải do tập đoàn Northrop Grumman nghiên cứu chế tạo trong thập niên 2010 và chính thức được biên chế phục vụ Hải quân Mỹ từ tháng 5/2018.

MQ-4C dài 14,5m; sải cánh dài 39,9m; cao 4,6m. Trọng lượng rỗng và trọng lượng tối đa của UAV này lần lượt là 6,7 tấn và 14,6 tấn.

UAV MQ-4C Triton. Ảnh: Hải quân Mỹ/Naval Technology

MQ-4C được trang bị một động cơ tuabin phản lực cánh quạt Rolls-Royce AE 3007 có lực đẩy tối đa đạt 39,66 KiloNewton (kN). Nhờ vậy, MQ-4C có thể đạt vận tốc tối đa 575 km/h, tầm hoạt động tối đa 15.200km với trần bay đạt 17km.

Để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, MQ-4C được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến như Hệ thống nhắm mục tiêu quang phổ MTS-B và Hệ thống AN/ZLQ-1.