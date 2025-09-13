Theo tờ Guardian, đây là tuyên bố hôm 12/9 của ông Trump, sau khi Nga tấn công dữ dội vào Ukraine trong suốt một tuần qua, và các máy bay không người lái (UAV) Nga còn bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan.

Tổng thống Trump cho hay "cần có hai người mới có thể nhảy tango”, nhằm ám chỉ việc Nga và Ukraine cùng hợp tác để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Nga - Mỹ tại một cuộc gặp. Ảnh: Điện Kremlin

“Thật ngạc nhiên khi ông Putin muốn làm điều đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại không làm. Và khi ông Zelensky muốn làm điều đó, ông Putin lại không muốn. Giờ Zelensky muốn làm, còn ông Putin vẫn là một dấu hỏi. Chúng ta sẽ phải hành động rất mạnh mẽ”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên trong tháng 9, ông Trump cho biết ông "thất vọng" trước hành động của nhà lãnh đạo Nga. Vào ngày 2/9, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện "một số biện pháp nhất định". Vài ngày sau, ông cho hay sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga.

Còn vào ngày 10/9, khoảng 20 UAV Nga bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Ba Lan, và nhiều chiếc trong số đó đã bị bắn hạ. Vụ việc khiến đại sứ Nga tại các nước như Thụy Điển, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Séc, Pháp, và Đức bị triệu tập để đưa ra lời giải thích chính thức.