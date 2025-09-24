Video: The Guardian

Báo Guardian đưa tin, một đoạn phim do phóng viên của trang mạng xã hội Brut ghi lại cho thấy, người đứng đầu nước Pháp ra khỏi xe để nói chuyện với cảnh sát, sau khi họ dừng xe của ông lại để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Trump sắp đi qua.

Tổng thống Macron đã nói với cảnh sát Mỹ rằng ông cần tới lãnh sự quán Pháp. Tuy nhiên, nhân viên an ninh đáp lời: "Tôi xin lỗi thưa Tổng thống. Tôi thực sự xin lỗi, mọi thứ đã bị đóng băng, có một đoàn xe sẽ tới ngay bây giờ". Sau đó, ông Macron nhìn con phố vắng tanh và bày tỏ: "Coi như ông không thấy, hãy để tôi băng qua đường... Tôi sẽ thương lượng".

Đứng sau hàng rào kim loại, Tổng thống Pháp lấy điện thoại và dường như gọi trực tiếp cho người đồng cấp Mỹ Trump. Đứng dựa vào hàng rào, ông Macron cười và nói: "Ông khỏe không? Đoán xem? Tôi đang đợi ở ngoài đường vì mọi thứ bị đóng băng để chờ ông".

Ông Macron sau đó dường như được phép đi bộ qua đường thay vì đi xe. Nhà lãnh đạo Pháp vừa nghe điện thoại vừa sải bước trên phố, đi qua những người mua sắm và người đi bộ.

Phóng viên của Brut cho hay, Tổng thống Pháp đi bộ khoảng 30 phút cùng các nhân viên an ninh. Ông dừng lại và tạo dáng để chụp ảnh lưu niệm với những người qua đường.

Sự cố nhỏ trên xảy ra hôm 23/9, sau khi ông Macron kết thúc bài phát biểu về việc công nhận Nhà nước Palestine và rời trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.