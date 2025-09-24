Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 đã có cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 ở New York.

Sau cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã bất ngờ thay đổi lập trường về tình hình xung đột Ukraine, khi cho rằng Kiev có thể giành chiến thắng trước Moscow, thậm chí giành lại toàn bộ lãnh thổ.

"Sau khi xem xét kỹ tình hình quân sự và kinh tế giữa hai bên, tôi tin rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của EU, có thể giành chiến thắng trước Nga. Với thời gian và sự trợ giúp của NATO, họ thậm chí có thể khôi phục lại đường biên giới như trước cuộc xung đột", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Cũng theo Tổng thống Mỹ, Moscow đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, đồng thời dự đoán rằng dư luận của Nga có thể mệt mỏi về chiến dịch quân sự ở Ukraine khi nhận ra gánh nặng của nó với nền kinh tế.

"Nga đã chiến đấu vô định trong suốt hơn 3 năm, và họ đang gặp rất nhiều rắc rối về kinh tế. Dù sao đi nữa, tôi vẫn chúc cả hai bên những điều tốt đẹp. Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO để liên minh sử dụng theo cách mong muốn. Chúc may mắn!", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi liệu các thành viên NATO có nên khai hỏa về phía máy bay Nga vi phạm không phận hay không, Tổng thống Trump đã trả lời: "Có, tôi nghĩ họ nên làm thế".

Trước đó, NATO đã cảnh báo Nga rằng liên minh sẽ sử dụng "mọi công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết" để tự vệ, đồng thời cáo buộc Moscow vi phạm không phận của thành viên Estonia.

"Các tiêm kích Nga trên bầu trời Estonia không bị bắn hạ vì được đánh giá là không gây ra nguy cơ trực tiếp. Tuy vậy, các chỉ huy NATO có quyền ra quyết định nếu họ nhận thấy các máy bay này thực sự tạo ra mối đe dọa", Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh.