Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 đã có bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York.

Mở đầu bài phát biểu, ông Trump đã đùa về việc chiếc máy nhắc chữ của mình không hoạt động, khiến ông phải đọc bài phát biểu từ tài liệu chuẩn bị trước. "Tôi không ngại phải đọc từ giấy, nhưng người phụ trách cái máy nhắc chữ này sẽ gặp rắc rối lớn", ông Trump cười.

"Chỉ sau 8 tháng khi tôi trở lại Nhà Trắng, nước Mỹ đã trở lại thời hoàng kim. Khác với chính quyền tiền nhiệm, chúng ta đã có những thành công trong việc kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép. Tôi cũng cảm ơn El Salvador vì đã tiếp nhận những tội phạm đáng bị trục xuất", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UNTV

Tổng thống Trump sau đó đã có những lời phàn nàn về LHQ, cho rằng cơ quan này đang không thể hiện được vai trò trong việc giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới.

Về vấn đề Dải Gaza, ông Trump cho rằng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là trả tự do cho các con tin. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tỏ ra không hài lòng về việc một số đồng minh công nhận nhà nước Palestine. Tuy vậy, ông Trump lại bỏ qua các tranh cãi xung quanh chiến dịch quân sự của Israel ở thành phố Gaza City.

Tổng thống Trump tiếp tục chuyển sang chủ đề Ukraine, cảnh báo rằng Nga có thể sẽ phải chịu những biện pháp thuế quan cứng rắn nếu không chịu thỏa thuận.

"Nếu Moscow không chịu thỏa thuận kết thúc xung đột, Mỹ đã sẵn sàng những biện pháp thuế quan mạnh mẽ. Nhưng châu Âu cũng phải có trách nhiệm. Họ không thể tiếp tục như hiện nay, khi vừa lên tiếng phản đối, vừa mua dầu của Nga", ông Trump nói.

Ở phần cuối của bài phát biểu, Tổng thống Trump đã nói về tình trạng nhập cư ở châu Âu, những nỗ lực nhằm siết chặt việc thực thi Công ước Vũ khí Sinh học, cuộc chiến chống lại nạn buôn bán ma túy, và vấn đề biến đổi khí hậu.