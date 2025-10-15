Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News hôm 14/10, ông Netanyahu đã nhận được câu hỏi của phóng viên về việc vì sao lại coi cuộc xung đột ở Dải Gaza đã kết thúc khi Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vẫn tiếp tục được triển khai ở nhiều khu vực tại đây và nhóm Hamas khẳng định quyền kiểm soát Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Thủ tướng Israel/Mạng xã hội X

Thủ tướng Israel đáp: “Chúng tôi đã nhất trí về việc cho hòa bình một cơ hội. Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được Israel và Hamas thông qua, quy định nhóm vũ trang Hồi giáo phải thực hiện việc giải giáp và Dải Gaza phải được phi quân sự hóa. Không nhà máy sản xuất vũ khí nào được hoạt động bên trong Dải Gaza và không có hoạt động tuồn lậu vũ khí qua đường ranh giới”.

Ông Netanyahu sau đó bày tỏ hy vọng Hamas sẽ hạ vũ khí một cách hòa bình. “Chúng tôi đã nhất trí rằng hãy xử lý xong ‘giai đoạn 1’ của kế hoạch và trao cơ hội để thực hiện ‘giai đoạn 2’. Nếu Hamas không hạ vũ khí, thì tình hình sẽ đột nhiên trở nên hỗn loạn”, ông Netanyahu nhấn mạnh, ám chỉ khả năng IDF sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Theo CBS News, nhóm Hamas gần đây đã phóng thích 20 con tin Israel để đổi lấy việc Tel Aviv thả hàng nghìn tù nhân Palestine và cho phép dòng viện trợ chảy vào Dải Gaza.

Những động thái trên của Israel và Hamas là một phần quan trọng trong kế hoạch 20 điểm về hòa bình ở Dải Gaza, do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gần đây. Tuy nhiên, một trong những vấn đề nan giải nhất trong kế hoạch hòa bình trên là Israel khăng khăng đòi Hamas hạ vũ khí, trong khi nhóm vũ trang này từ chối điều đó và yêu cầu IDF phải rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza.