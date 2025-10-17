Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 tuyên bố: "Nếu Hamas tiếp tục sát hại người ở Dải Gaza, điều hoàn toàn không nằm trong thỏa thuận, thì chúng tôi sẽ buộc phải tiến vào và tiêu diệt họ. Cảm ơn sự chú ý của mọi người về vấn đề này".

Ông Trump sau đó nói thêm, các hoạt động quân sự ở Dải Gaza sẽ không do binh lính Mỹ thực hiện, mà diễn ra dưới sự bảo trợ của Washington. Tổng thống Mỹ có phát biểu trên trong bối cảnh Israel và Hamas liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo báo Times of Israel, Hamas cáo buộc Israel đã bắn hạ ít nhất 24 người kể từ ngày 11/10 và đệ trình danh sách vi phạm lên các bên trung gian. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh rằng một số dân thường đã phớt lờ cảnh báo và "bị bắn khi tiến gần vị trí ngừng bắn".

Trong khi đó, nhiều hình ảnh được công bố trên mạng xã hội vài ngày qua cho thấy Hamas liên tục hành quyết "thành viên của các nhóm vũ trang đối lập và những người thông đồng với Israel" giữa đường phố Gaza.

Israel bắn hạ chỉ huy cấp cao của Houthi

Theo Times of Israel, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen ngày 16/10 xác nhận về việc tướng Mohammed al-Ghamari, chỉ huy cấp cao của nhóm này, đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công của Israel.

"Xung đột với Israel chưa kết thúc, đối phương sẽ phải nhận hình phạt vì những gì đã gây ra", thông báo của Houthi nêu rõ.

Cùng ngày, IDF lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào chỉ huy của Houthi. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz lưu ý, Al-Ghamari đã chết sau một cuộc không kích hồi tháng 8 ở Sanaa. Chiến dịch không kích này cũng khiến 12 quan chức chính trị khác của Houthi thiệt mạng.

Báo cáo của IDF tiết lộ, Al-Ghamari đã giữ chức Tổng tham mưu trưởng Houthi từ năm 2016. Nhân vật này được cho là người lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel và các tàu thương mại hoạt động trên Biển Đỏ.