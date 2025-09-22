Theo hãng tin RT, hôm 21/9, Canada đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Theo đó, Thủ tướng Mark Carney tuyên bố Ottawa "công nhận Nhà nước Palestine, và đề nghị hợp tác trong việc xây dựng lời hứa về một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel".

Sau đó, tuyên bố tương tự cũng đã được phía Australia và Anh đưa ra. “Cùng với Canada và Anh, việc Australia công nhận Nhà nước Palestine hôm nay là một phần trong nỗ lực quốc tế cùng phối hợp nhằm tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và trao trả tự do cho các con tin bị bắt giữ trong vụ thảm sát ngày 7/10/2023”, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết trong tuyên bố chung.

Người dân Palestine sơ tán khỏi Dải Gaza. Ảnh: New York Times

Về phần mình, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố quyết định công nhận Nhà nước Palestine nhằm “hồi sinh hy vọng về hòa bình và giải pháp hai nhà nước”..

Vào tối 21/9, Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel cũng tuyên bố Bồ Đào Nha đã quyết định chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Bồ Đào Nha là quốc gia thứ 4 xác nhận công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 21/9, sau Canada, Australia và Anh.

Theo ông Rangel, động thái này không nhằm mục đích "chống lại Israel", mà "ủng hộ hòa bình và quyền tự quyết của người dân Palestine".

Trước đó, ngày 12/9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua Tuyên bố New York với 142 phiếu thuận và 10 phiếu chống, kêu gọi các bước đi cụ thể, có thời hạn, và không thể đảo ngược để thực thi giải pháp hai nhà nước.

Trong những quyết định trước đây, LHQ thường chỉ giới hạn ở việc lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng, và bắt giữ hơn 250 người khác làm con tin để đưa về Dải Gaza.

Theo các cơ quan y tế địa phương, chiến dịch bao vây Dải Gaza của Israel sau đó đã khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng, kéo theo tình hình nhân đạo tàn khốc tại khu vực này. Tình hình đã khiến cộng đồng quốc tế ngày càng gia tăng sức ép buộc Israel chấm dứt giao tranh.

Nhiều quốc gia kể từ đó cũng đã lên án cuộc chiến của Israel, và một số nước chọn cách công nhận tư cách Nhà nước của Palestine. Tại kỳ họp vào ngày hôm nay (22/9) của Đại hội đồng LHQ ở New York, Pháp và Bỉ cũng dự kiến ​​sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine.