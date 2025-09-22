Trong bài phát biểu đêm 21/9, Thủ tướng Israel Netanyahu đã phản hồi về việc một số quốc gia như Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha vừa quyết định công nhận Nhà nước Palestine.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Benjamin Netanyahu/Mạng xã hội X

Tờ Thời báo Israel dẫn lời ông Netanyahu nói: “Tôi có một thông điệp rõ ràng tới những nhà lãnh đạo đã công nhận Nhà nước Palestine sau vụ việc ngày 7/10/2023, đó là các ngài đang trao ‘phần thưởng khổng lồ’ cho những kẻ cực đoan. Điều đó sẽ không xảy ra, sẽ không có Nhà nước Palestine nào được thành lập ở phía tây sông Jordan… Dưới sự lãnh đạo của tôi, Israel đã tăng gấp đôi số khu định cư ở hai khu vực Judea và Samaria và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc đó”.

Theo Thời báo Israel, tuyên bố trên của ông Netanyahu được đưa ra sau khi lãnh đạo một số quốc gia phương Tây trước đó cùng ngày đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Trong thông cáo hôm 21/9, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định việc công nhận Nhà nước Palestine là nhằm thắp lại hy vọng về hòa bình và giải pháp 2 nhà nước. “Điều này đồng nghĩa với việc Israel là một quốc gia an toàn, bên cạnh một Nhà nước Palestine vững mạnh”, ông Starmer phát biểu.