Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: EFE/EPA

Theo Sky News, tháng trước, Mỹ đã ngăn không cho phái đoàn Palestine nhập cảnh vào nước này bằng cách thu hồi thị thực của khoảng 80 đại biểu thuộc chính quyền Palestine (PA) và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), đồng thời từ chối cấp thị thực mới cho những người khác. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích, PLO và PA không tuân thủ các cam kết và làm suy yếu triển vọng hòa bình.

Mặc dù Palestine chỉ là thành viên quan sát của Liên Hợp Quốc (LHQ) và không có quyền bỏ phiếu, nhưng thông thường đại diện Palestine vẫn có thể phát biểu tại các cuộc họp của LHQ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên kế hoạch phát biểu trước Đại hội đồng LHQ và hiện ông dự kiến sẽ phát biểu trực tuyến.

Văn phòng của ông Abbas cho biết rất ngạc nhiên về quyết định của Mỹ và tin điều này trái với "thỏa thuận trụ sở" của LHQ. Theo thỏa thuận năm 1947, Mỹ cam kết sẽ cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài tiếp cận trụ sở LHQ tại New York. Tuy nhiên, Washington tuyên bố có thể từ chối cấp thị thực vì các lý do an ninh, chủ nghĩa cực đoan và chính sách đối ngoại.

Việc Mỹ từ chối cấp thị thực từng gây ảnh hưởng đến các quan chức Palestine. Năm 1988, LHQ đã chuyển họp Đại hội đồng tới Geneva, Thụy Sĩ vì Mỹ từ chối cấp thị thực cho Chủ tịch PLO khi đó Yasser Arafat.

Những ngày gần đây, hàng loạt quốc gia châu Âu như Bỉ, Luxembourg, Malta, Anh, Pháp... đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine, nâng tổng số quốc gia công nhận Nhà nước Palestine lên hơn 140 nước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.