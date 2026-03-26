Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25/3 đã có bài phát biểu tại buổi lễ bàn giao lô tiêm kích KF-21 đầu tiên. Đây là loại máy bay chiến đấu do Hàn Quốc tự sản xuất sau nhiều năm phát triển và thử nghiệm nguyên mẫu.

"Chúng ta cuối cùng đã có thể sở hữu các loại vũ khí để bảo vệ hòa bình bằng công nghệ tự phát triển, không chỉ trên bộ, trên biển mà cả trên không. Các tiêm kích KF-21 là hiện thân cho khát vọng tự chủ quốc phòng mà chúng ta đã theo đuổi suốt hơn nửa thế kỷ. Chúng ta sẽ tận dụng thành công của KF-21 để đưa Hàn Quốc lọt vào nhóm 4 cường quốc quân sự hàng đầu", ông Lee cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và tiêm kích KF-21. Ảnh: Yonhap

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Lee cũng khen ngợi các hệ thống vũ khí khác như pháo tự hành K9 và tên lửa phòng không Cheongung, nhấn mạnh rằng các loại khí tài này đã giúp Hàn Quốc chứng minh được năng lực quốc phòng "đẳng cấp thế giới". Ngoài ra, ông Lee cũng cam kết chia sẻ kinh nghiệm phát triển quốc phòng với các đối tác trên toàn cầu.

Cận cảnh tiêm kích KF-21 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

KF-21 Boramae (Diều hâu trong tiếng Hàn) là tiêm kích nội địa thế hệ 4,5 do Korea Aerospace Industries (KAI) phát triển. Máy bay này có chiều dài 16,9m, sải cánh 11,2m, tốc độ tối đa Mach 1.8 (khoảng 2.200 km/h), tầm hoạt động 1.000km. Tiêm kích này có thể mang theo 7,7 tấn vũ khí, từ tên lửa không đối không cho tới bom dẫn đường.

KF-21 được cho là lấy nhiều cảm hứng từ thiết kế đuôi kép của F-22 và F-35, nhưng nó không có khả năng "tàng hình" toàn diện như 2 tiêm kích của Mỹ. Mục đích sản xuất của KF-21 là lấp vào khoảng trống giữa F-35 và F-16 về khả năng tác chiến, nhưng rẻ hơn F-35, vốn rất tốn kém trong việc sản xuất và vận hành.