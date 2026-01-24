Theo hãng tin Yonhap, Lầu Năm Góc ngày 23/1 đã công bố tài liệu Chiến lược Quốc phòng quốc gia Mỹ năm 2026 (NDS). Tài liệu dài 25 trang nêu rõ Mỹ sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ quốc gia, trong khi hỗ trợ các đồng minh một cách hạn chế hơn.

"Khi lực lượng Mỹ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia, chú trọng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở những nơi khác sẽ chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực quốc phòng của họ", trích nội dung NDS.

Về bán đảo Triều Tiên, Lầu Năm Góc cho rằng "Hàn Quốc có đủ khả năng đảm nhận vai trò chính trong việc răn đe Triều Tiên với sự hỗ trợ quan trọng, nhưng có giới hạn hơn từ Mỹ".

Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc năm 2025. Ảnh: Yonhap

"Với lực lượng quân đội hiện đại và mức chi tiêu quốc phòng cao, Hàn Quốc hoàn toàn có thể dẫn đầu việc đối phó với các nguy cơ từ Triều Tiên. Seoul cũng có quyết tâm làm điều đó, bởi họ đang đối mặt với sự đe dọa trực tiếp và rõ ràng từ Bình Nhưỡng", tài liệu của Lầu Năm Góc nhận xét.

Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ nhấn mạnh, việc điều chỉnh cán cân trách nhiệm an ninh sẽ giúp hai nước bảo đảm một liên minh "mạnh mẽ và cùng có lợi", đồng thời phù hợp hơn với các ưu tiên quốc phòng của Washington.

Cũng theo NDS, Lầu Năm Góc nhận định năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng đang phát triển mạnh và có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ. Tuy vậy, tài liệu này không đề cập tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

"Lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng đang phát triển nhanh cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi và chúng tạo ra nguy cơ hiện hữu về một cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ. Các hệ thống tên lửa của Triều Tiên cũng có khả năng tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản", NDS lưu ý.

Theo Yonhap, Mỹ đang duy trì 28.500 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc theo cơ chế phòng thủ chung, nhằm đối phó với mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Ngoài ra, Seoul cũng đã tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,5% trong năm nay.