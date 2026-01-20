Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 20/1 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ vụ việc.

"Đây là sự cố không thể chấp nhận được. Việc một UAV lạ xâm phạm không phận Triều Tiên chẳng khác nào hành vi khiêu khích, có thể tạo ra những căng thẳng không cần thiết với Bình Nhưỡng. Không thể để một dân thường làm như vậy, tại sao chúng ta lại không phát hiện ra một UAV đã bay sang phía bắc?", ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Lee nhấn mạnh, nếu kết quả điều tra xác định một công dân Hàn Quốc có liên quan, người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì động thái bị coi là kích động Triều Tiên.

Tuần trước, bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc xin lỗi và cam kết không để các sự cố UAV tương tự tái diễn.

Đầu tháng 1, Bình Nhưỡng đã bắn hạ một UAV lạ gần thành phố Kaesong. Báo cáo của quân đội Triều Tiên tiết lộ UAV này khởi hành từ một hòn đảo thuộc thành phố Incheon của Hàn Quốc, bay được 8km trước khi bị bắn rơi. Quân đội Hàn Quốc sau đó khẳng định không liên quan đến sự cố kể trên.

Theo Yonhap, sự cố liên quan đến UAV xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Lee vẫn đang nỗ lực tìm cách cải thiện quan hệ Seoul - Bình Nhưỡng.