Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 18/1 cho biết: "Do đã ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân nên Hàn Quốc không thể sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Vì lẽ đó, tôi cho rằng chúng ta cần tăng cường đáng kể số tên lửa Hyunmoo-5 để cân bằng khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên".

Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trong thời gian qua, Seoul đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của những loại vũ khí tấn công tầm xa trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến. Tên lửa Hyunmoo-5 là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Hàn Quốc nhằm răn đe và đáp trả nếu cần thiết. Toàn bộ quá trình triển khai tên lửa này dự kiến sẽ hoàn tất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung, vốn kết thúc vào tháng 6/2030.

Theo Yonhap, tên lửa Hyunmoo-5 lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang năm 2023. Đây là loại tên lửa được mệnh danh là "quái vật", với tầm bắn 5.500km, đạt tốc độ Mach 10 (12.348 km/h) và mang đầu đạn nổ nặng 9 tấn.

Hyunmoo-5 là sản phẩm của Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và do hãng Hanwha Aerospace sản xuất hàng loạt. Nhà sản xuất dự kiến có thể xuất xưởng 70 tên lửa loại này mỗi năm và tổng cộng 200 quả cho quân đội.

Hyunmoo-5 có chiều dài 15 - 20m, đường kính 1,6m, sử dụng công nghệ phóng lạnh để tăng độ ổn định khi vận hành. Với đầu đạn nổ lớn, tên lửa này có thể xuyên phá các boong-ke ngầm ở độ sâu hàng trăm mét.