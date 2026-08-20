Theo Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 19/8 đã làm rõ một số chi tiết liên quan tới việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cắt giảm quy mô của các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington.

"Trên thực tế, cả chính phủ Hàn Quốc lẫn các quan chức Mỹ đều không biết Tổng thống Trump sẽ viết gì trên mạng xã hội Truth Social. Chúng tôi không được báo trước về kế hoạch cắt giảm quy mô tập trận song phương", ông Cho nói trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất của Quốc hội Hàn Quốc.

Một cuộc tập trận chung của Mỹ vào Hàn Quốc hồi tháng 3/2026. Ảnh: Yonhap

Khi được hỏi liệu động thái của Tổng thống Trump có ảnh hưởng tới cuộc tập trận chung "Lá chắn Tự do Ulchi" hay không, Ngoại trưởng Cho cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back đang tham vấn chặt chẽ với các đối tác Mỹ về vấn đề này. Bên cạnh đó, ông Cho nhấn mạnh rằng Mỹ không thể lấy việc giảm quy mô tập trận làm lý do để tiếp tục trì hoãn việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON).

Về khả năng Tổng thống Trump gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một hội nghị thượng đỉnh vào mùa thu này, ông Cho nhận định rằng cuộc gặp này có thể tạo ra "bước ngoặt mới" tại bán đảo Triều Tiên.

"Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị kỹ lưỡng để mở các kênh đối thoại với Triều Tiên và sẽ tham vấn chặt chẽ với phía Mỹ để không bỏ lỡ cơ hội này", Ngoại trưởng Hàn Quốc cho hay.

Theo giới quan sát, động thái cắt giảm quy mô tập trận của Mỹ được cho là một cử chỉ thiện chí đối với Triều Tiên, khi Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un "mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".