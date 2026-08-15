Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/8 đã kêu gọi Seoul và Bình Nhưỡng bắt đầu đối thoại để chính thức chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều thập niên trên bán đảo.

"Hàn Quốc và Triều Tiên hãy gác lại ý định đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài, với tư cách là các bên liên quan trực tiếp. Chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến tranh và thay thế cơ chế đình chiến không ổn định bằng một cơ chế hòa bình trên bán đảo", ông Lee cho biết.

Về kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào tháng 7/1953 mà chưa từng có một hiệp định hòa bình nào được ký kết giữa hai bên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống an ninh nhiều tầng nhằm kiểm soát căng thẳng và ngăn ngừa khủng hoảng. Dù Triều Tiên chưa phản hồi, ông Lee vẫn khẳng định sẽ kiên trì thúc đẩy đối thoại nhằm hướng tới chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng. "Tôi sẽ nỗ lực biến năng lượng của thù địch và đối đầu thành động lực cho chung sống hòa bình và cùng phát triển", ông Lee nói.

Tuyên bố của Tổng thống Lee được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ áp dụng "mức độ răn đe mới" nhằm phản đối cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn Tự do Ulchi" của Mỹ và Hàn Quốc.

"Việc Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên năm nay hoàn toàn khác với các đợt diễn tập trong 5 năm qua đã thể hiện rõ mục đích của họ, đó là hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc đối đầu thực sự với Triều Tiên. Nguyên tắc nhất quán của chúng tôi trong việc đảm bảo an ninh là đáp trả một mối đe dọa ở cấp độ mới bằng một biện pháp răn đe ở mức tương xứng", thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ.