Kênh NBC và trang tin Yahoo News dẫn thông cáo trên mạng Truth Social hôm 24/1 (giờ đông nước Mỹ) của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông vừa phê duyệt tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết thêm 10 bang nằm dọc miền đông nước Mỹ.

Một khu vực ở bang Arkansas, Mỹ bị bao phủ bởi tuyết trắng. Ảnh: Fox News

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên Bang (FEMA), các thống đốc và nhiều đội quản lý khẩn cấp ở các tiểu bang, nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả người dân. Hãy chú ý an toàn và giữ ấm”, nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Các quan chức Nam Carolina, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt thiên tai lần này, cảnh báo người dân hãy chuẩn bị đối phó với “cơn bão tuyết tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua ở bang này”.

Thống đốc Nam Carolina Henry McMaster phát biểu: “Người dân có thể sẽ sống trong tình trạng mất điện khoảng 4 ngày hoặc có thể lâu hơn. Hãy kiểm tra tình trạng của người thân, bạn bè và những người hàng xóm sống ở các khu vực bị cô lập”.

Theo số liệu sơ bộ do trang web FlightAware công bố, thời tiết khắc nghiệt đã khiến hơn 12.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy bỏ trong cuối tuần này.