Tăng 60.000 học sinh so với năm học trước

Theo thống kê của Sở GD - ĐT Hà Nội, tính đến ngày 15/8, để chuẩn bị cho năm học mới năm học 2025-2026, Hà Nội đã xây mới được 43 trường mầm non và phổ thông các cấp; trong đó, công lập tăng 27 trường (gồm 10 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 5 trường THCS và 3 trường THPT); khối tư thục tăng 16 trường (gồm 7 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 5 trường THCS).

Như vậy, bước vào năm học 2025-2026, toàn TP Hà Nội có tổng số 2.954 trường mầm non và phổ thông các cấp với tổng số khoảng 70.500 lớp, đáp ứng nhu cầu của hơn 2,3 triệu học sinh (tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025). Trong đó, khối công lập là 2.337 trường, còn lại là tư thục.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn có 29 trung tâm GDNN - GDTX với khoảng 29.000 học viên học bổ túc THPT và 28.000 học viên học hệ liên kết GDTX.

Tuy nhiên, có thể thấy, ở bậc THPT, toàn thành phố chỉ có hơn 200 trường cả công lập lẫn tư thục, tỷ lệ công lập chỉ khoảng 58% - con số vẫn thấp so với nhu cầu thực tế.

Để tăng cường cơ sở vật chất, Hà Nội đã đầu tư xây mới 3 trường THPT công lập, gồm: THPT Đỗ Mười (quận Hoàng Mai cũ), THPT Phúc Thịnh (huyện Đông Anh cũ) và một trường THPT tại ô A11 Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ),

Như Trường THPT Đỗ Mười, tổng mức đầu tư lên đến 332 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 228 tỷ đồng và chi phí thiết bị 46 tỷ đồng. Trường học mới này có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, gồm 45 lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các phòng chức năng khác.

Ở cấp mầm non, một số trường cơ sở vật chất dù đã được quan tâm đầu tư nhưng xây dựng lâu năm, diện tích nhỏ hẹp, khó mở rộng thêm các phòng chức năng như: Tin học, ngoại ngữ, thư viện...; tỷ lệ trường có phòng máy tính thấp. Với nhóm ngoài công lập, cơ sở vật chất chủ yếu thuê nhà dân nên một số cơ sở chưa đáp ứng điều kiện chăm sóc trẻ.

Ở cấp tiểu học, do số học sinh cơ học tăng cục bộ nên một số trường chưa đáp ứng kịp về cơ sở vật chất, thiếu phòng học nên sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định.

Về công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT Hà Nội nhìn nhận còn tồn tại như nhiều dự án xây dựng trường học trong quy hoạch nhưng hiện chưa được triển khai xây dựng, tiến độ triển khai chậm, gây ra tình trạng thiếu trường, thiếu lớp học. Phát triển mạng lưới trường học theo quy hoạch không bắt kịp so với tốc độ gia tăng dân số. Hiện nay tại một số phường, xã có tốc độ đô thị hóa nhanh vẫn còn thiếu chỗ học dẫn đến tình trạng sỹ số học sinh lên đến 50-60 học sinh/lớp.

Vẫn thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc

Tính đến hết tháng 5/2025, Hà Nội có 127.600 giáo viên; Trong đó, cấp mầm non 49.397 giáo viên; cấp tiểu học 31.791 giáo viên; cấp THCS 28.528 giáo viên; cấp THPT là 14.614 giáo viên.

Số giáo viên các trường công lập các cấp là 87.788; ngoài công lập là 39.812. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo của cấp mầm non là 81% (trong đó giáo viên công lập đạt chuẩn 94%), ở cấp tiểu học là 92,05%; ở cấp THCS là 99% và cấp THPT là 100%.

Ở cấp mầm non, còn tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại một số địa phương, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chưa cao và năng lực chưa đồng đều, nhất là tại các cơ sở mầm non độc lập tư thục.

Ở cấp tiểu học, Sở GD-ĐT Hà Nội nhìn nhận còn hạn chế là chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý không đồng đều. Một số đơn vị còn thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học.

Ở cấp THCS, một số đơn vị còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; chất lượng đội ngũ giữa các trường chưa đồng đều, giáo viên môn Tin học thiếu nguồn tuyển.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đánh giá chung một trong những tồn tại, hạn chế của năm học 2024-2025 là chất lượng đội ngũ giáo viên, giáo dục giữa các trường nội và ngoại thành vẫn nhiều chênh lệch. Một số đơn vị còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán, y tế, giáo viên Âm nhạc, Tin học toàn ngành vẫn thiếu.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD-ĐT Hà Nội năm học 2025-2026 là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác rà soát bổ sung, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ tham mưu với thành phố bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục; đề xuất xây dựng phương án, giải pháp giải quyết dứt điểm việc thiếu trường, lớp học tại một số địa phương, nhất là các quận trung tâm.

Cùng với đó, xây dựng quy hoạch và chính sách tuyển dụng giáo viên phù hợp; phối hợp với các trường sư phạm có kế hoạch linh hoạt về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng bảo đảm đội ngũ giáo viên đủ số lượng, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu.

Ngành giáo dục Hà Nội đã và đang có những giải pháp chủ động, linh hoạt nhằm bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp ngay từ đầu năm học mới.

Một trong những giải pháp đang được Hà Nội áp dụng là mô hình “Ngân hàng giáo viên”. Theo đó, cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp làm nhiệm vụ điều tiết giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu, kết hợp sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt, bảo đảm không gián đoạn việc dạy học.

Chuẩn bị cho năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng vừa triển khai kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 viên chức làm việc tại các trường, trong đó có 848 giáo viên và 94 nhân viên. Có 117 trường công lập đã đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể ở từng môn. Trong đó, môn Văn và Tiếng Anh có chỉ tiêu nhiều nhất (105 chỉ tiêu mỗi môn), tiếp đến là Giáo dục thể chất (81 chỉ tiêu), Toán (79 chỉ tiêu),...