Hãng thông tấn Axios cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 dự kiến sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo của 8 quốc gia ẢRập và Hồi giáo bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.

"Tổng thống Trump sẽ trình bày về kế hoạch của Washington nhằm giải cứu con tin và chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Ông Trump cũng muốn các nước ẢRập và Hồi giáo nhất trí triển khai lực lượng quân sự tới khu vực này để tạo điều kiện cho Israel rút quân, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển tiếp và tái thiết", một quan chức Mỹ tiết lộ.

Trước đó, lực lượng Hamas được cho là đang soạn thảo một lá thư gửi Tổng thống Trump, yêu cầu Washington đảm bảo lệnh ngừng bắn 60 ngày ở Gaza để đổi lấy việc trao trả một nửa trong tổng số 48 con tin còn lại. Bức thư đang nằm trong tay Qatar và sẽ chuyển cho ông Trump vào cuối tuần này.

Binh lính Israel tại Dải Gaza. Ảnh: IDF

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo rằng họ đã di dời khoảng khoảng 640.000 người trong tổng số gần 1 triệu dân ở thành phố Gaza tới phía nam Dải Gaza.

"Số người Palestine sơ tán khỏi Gaza City đang tăng nhanh trong những ngày vừa qua. Bộ binh Israel cũng đang dần tiến sâu hơn vào nội đô của thành phố này", phía IDF cho biết.

Tuy vậy, Hamas lại phủ nhận thông tin của IDF, tuyên bố rằng phần lớn người dân Palestine vẫn chưa rời đi, và các hoạt động quân sự của Israel có thể gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.

Theo báo cáo ngày 23/9 của cơ quan y tế Gaza, đã có 38 người thiệt mạng và 200 người bị thương vì chiến dịch của IDF trong 24h qua. Tính từ tháng 10/2023, số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza là hơn 65.000 người, gần 165.000 người bị thương.