Áp lực từ những thách thức toàn cầu

Hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã vươn tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, duy trì kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân hàng năm khoảng 700 triệu USD.

Sự hiện diện của thương hiệu quốc gia Việt Nam Vinachem trải dài từ các thị trường truyền thống, trọng điểm như Đông Nam Á (đặc biệt là Campuchia, nơi chiếm trên 60% lượng phân bón xuất khẩu) đến những “sân chơi” khắt khe như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Hàn Quốc…

Phân bón (DAP, Urê, NPK) và săm lốp cao su là hai mặt hàng mũi nhọn của Vinachem. Đáng chú ý, sản phẩm lốp xe của các công ty thành viên đã xuất khẩu thành công sang Mỹ với mức giá cạnh tranh - chỉ bằng 70% giá của lốp Nhật Bản mà vẫn đảm bảo chất lượng tương đương, không hề vi phạm quy định bán phá giá.

Hướng tới tương lai, Vinachem đặt mục tiêu chiến lược: đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Tập đoàn đang tích cực mở rộng sang một số thị trường tiềm năng mới như Brazil với kỳ vọng nâng mức kim ngạch xuất nhập khẩu song phương lên 500 triệu USD/năm vào năm 2030, thông qua hợp tác đa dạng từ phân bón, săm lốp đến hóa chất cơ bản...

Tuy nhiên, trên hành trình “vươn ra biển lớn”, Vinachem đứng trước không ít thách thức mang tính toàn cầu của ngành hóa chất.

Chia sẻ tại hội thảo “Chuyển đổi kép trong sản xuất công nghiệp và năng lượng” do Bộ Công Thương tổ chức chiều 3/12 ở Hà Nội, TS. Phùng Ngọc Bộ, Trưởng ban Kỹ thuật Vinachem nhấn mạnh áp lực lớn nhất hiện nay đến từ xu hướng sản xuất sạch, giảm phát thải và các quy định ngày càng nghiêm ngặt về an toàn hóa chất.

Các thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là EU, Mỹ, Nhật Bản, đều đòi hỏi doanh nghiệp hóa chất phải chứng minh được sản phẩm có nguồn gốc xanh, ít phát thải carbon.

Vinachem đang triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng yêu cầu "sản phẩm xanh" của các thị trường khó tính.

Để đáp ứng yêu cầu này, Vinachem đang từng bước loại bỏ, hạn chế các dây chuyền cũ, tuổi đời cao (nhiều nhà máy sản xuất phân bón có tuổi đời hơn 60 năm), và triển khai đồng bộ những giải pháp như: Tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo và chuyển đổi một phần than bằng nhiên liệu LNG cho các nhà máy sản xuất điện; Áp dụng kinh tế tuần hoàn, nghiên cứu thu hồi chất thải từ các nhà máy sản xuất DAP; Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái với giá thành điện thấp hơn đáng kể so với điện lưới quốc gia...

Kiến nghị chính sách tạo “cú hích” cho “khát vọng xanh”

Trước những khó khăn mang tính hệ thống, đại diện Vinachem đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, mong có sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ và các cơ quan quản lý để tạo “cú hích” cho quá trình vươn tầm quốc tế bằng “khát vọng xanh” của thương hiệu quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất.

Cụ thể, cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho các ngành công nghiệp nền tảng như hóa chất khi thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xây dựng khung pháp lý ổn định, minh bạch cho hoạt động sản xuất tuần hoàn, phát thải carbon thấp.

Cùng với đó, cần có thêm sự hỗ trợ tài chính, tín dụng xanh, tạo điều kiện để Vinachem tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, vốn vay xanh trong nước và quốc tế để phục vụ đầu tư công nghệ sạch.

Mặt khác, Vinachem cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao, nội địa hóa và làm chủ công nghệ sạch, công nghệ thu hồi, tái chế, xử lý chất thải... phù hợp với điều kiện sản xuất hóa chất tại Việt Nam.

Những kiến nghị này thể hiện tinh thần chủ động của một doanh nghiệp nhà nước, muốn biến những thách thức về tiêu chuẩn môi trường quốc tế thành động lực để nâng cấp toàn bộ nền tảng sản xuất trong nước.

Bằng sự quyết tâm đổi mới, vươn ra thế giới, Vinachem đang chứng minh rằng thương hiệu Việt không chỉ có thể “đứng vững” mà còn có thể “bay cao”, kiến tạo một tương lai xanh và số hóa cho ngành công nghiệp hóa chất quốc gia, dần tạo dựng vị thế làm chủ “cuộc chơi” trong chuỗi giá trị toàn cầu.