Tại vòng 14 La Liga cuối tuần qua, Barca dù để thủng lưới trước nhưng đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm, nhờ các pha lập công của Lamine Yamal cùng cú đúp từ Dani Olmo.

Kết quả đưa thầy trò Hansi Flick đánh chiếm ngôi đầu của Real Madrid và họ tiếp tục giữ được vị trí ấy, khi ở trận đấu muộn, đoàn quân của Xabi Alonso chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Girona (hòa 1-1).

HLV Hansi Flick ngồi ủ rũ dù Barca thắng Alves, đến nỗi Raphinha phải lại an ủi ông thầy người Đức. Ảnh: One Football

Nhưng hình ảnh gây chú ý hơn cả của Barca sau trận thắng Alaves là thái độ ủ rũ, ngồi đầy buồn bã của vị thuyền trưởng Hansi Flick.

Tại sao Barca thắng mà vị chiến lược gia người Đức lại có tâm trạng và có phần cô độc như vậy, khiến Raphinha phải bước tới an ủi. Không lẽ ông chán nản, muốn rời Nou Camp sớm?

Trước trận Barca nghênh chiến Atletico đêm nay (3h ngày 3/12), HLV Hansi Flick đã lên tiếng làm rõ về hình ảnh có phần ‘yếu đuối’ của mình.

“Thật buồn cười khi người ta lại bàn tán về bức ảnh đó. Tôi không biết ai là người khơi mào. Tôi thất vọng vì Barca để mất bóng liên tục và rồi còn có 2 thành viên trong BHL phải nhận thẻ đỏ.

Sau khi Barca ghi bàn thứ 3, trợ lý Marcus Sorg bị thẻ đỏ. Tôi đã có cuộc nói chuyện với anh ấy. Sorg là bạn tôi, là người quan trọng nhất tôi có ở đây.

Trên băng ghế chỉ đạo, tôi cần nhìn xung quanh và dựa vào các cộng sự của mình. Tôi muốn ở lại hít thở không khí trong lành, thay vì đi thẳng xuống phòng thay đồ và tranh cãi. Hiện tôi ổn và đã sẵn sàng cho mọi thứ cùng Barca ở phía trước. Tôi rất vui khi được ở đây”.

Như vậy có thể hiểu, Hansi Flick vì không hài lòng màn trình diễn của Barca (dù thắng Alaves), lại thêm các cộng sự ‘gây họa’ bên ngoài sân khiến ông quá thất vọng. Để tránh thêm căng thẳng, nhà cầm quân người Đức đã nán lại trên sân cho ‘nguôi’ bớt rồi mới đi vào trong.

Mùa này, Barca chơi không được bùng nổ như chiến dịch đầu tiên dưới thời Hansi Flick, một phần bởi ảnh hưởng chấn thương. Sau 14 trận ở La Liga, họ thắng 11, thua 2, hòa 1, trong khi tại Cúp C1, Barca hiện xếp tận thứ 18 (thắng 2, thua 2, hòa 1), mới nhất để thua trắng 0-3 Chelsea.