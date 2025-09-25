Thăng hoa khi rời MU

Trong bóng đá đỉnh cao, nghịch lý thường xuất hiện như một sự mỉa mai của số phận. MU, trong nỗ lực tái thiết sau nhiều mùa giải chênh vênh, đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Bộ 3 ấy được xem như những viên gạch nền cho dự án dài hạn. Tuy vậy, khi Old Trafford vẫn là bức tranh chập chờn, người hâm mộ MU chứng kiến Marcus Rashford và Antony thay nhau tỏa sáng trong màu áo mới.

Antony trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao trước Nottingham. Ảnh: EFE

Chỉ vài tháng trước, Rashford và Antony còn bị xem như gánh nặng, thậm chí bị cấm tập cùng đội một MU trong giai đoạn tiền mùa giải.

Họ rời đi trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng, trong tâm trạng vừa giải thoát vừa khát vọng thể hiện mình.

Nghịch lý chính là ở đó: khi cởi bỏ áp lực Old Trafford, họ hồi sinh. Rashford hòa nhập với Barcelona như thể chưa từng trải qua mùa giải tăm tối, còn Antony, trong màu áo xanh lá Betis, tìm lại sự ngẫu hứng vốn có.

Những con số không nói dối. Rashford, khi Lamine Yamal chấn thương bí ẩn, tận dụng đất diễn với 2 bàn và 2 kiến tạo chỉ trong 3 trận gần nhất trên mọi mặt trận – nổi bật là cú đúp trước Newcastle tại Champions League.

Đây là thành tích khá ấn tượng, minh chứng cho sự tái sinh. Chỉ có Ferran Torres (4) và Raphinha (3) ghi bàn nhiều hơn Rashford. Anh cùng Yamal và Dani Olmo dẫn đầu danh sách kiến tạo.

Antony khiêm tốn hơn, nhưng cũng bùng nổ khi ra mắt Europa League: ghi 1 bàn, 1 kiến tạo trong trận Real Betis hòa Nottingham Forest 2-2.

Trong khi đó, bộ 3 mà United đặt niềm tin lại chưa thể đem lại nụ cười. Cunha và Sesko vẫn trắng tay, chưa ghi bàn và cũng không kiến tạo.

Rashford đang tìm thấy niềm vui tại Barca. Ảnh: EFE

Mbeumo nổi bật hơn với 2 bàn. Mặc dù vậy, 1 trong số đó ghi vào lưới Grimsby Town – đội hạng Tư nước Anh – ở League Cup, trận đấu mà MU vẫn bị loại. Một bàn thắng không giá trị, ngoài yếu tố tinh thần cho chính anh.

Nghịch lý

Người ta từng nghĩ Rashford đã chạm ngưỡng trần ở MU, nơi áp lực, sự kỳ vọng và những mâu thuẫn cá nhân bóp nghẹt cảm hứng chơi bóng của anh.

Tại Barca, ngược lại, cầu thủ người Anh dường như chỉ cần hòa mình vào một hệ thống đã vận hành sẵn: những pha bứt tốc bên cánh trái, những đường căng ngang hiệu quả, và đôi khi là khoảnh khắc ngẫu hứng tìm về bản năng.

Một Rashford nhẹ nhõm, tự do, và vì thế mà hiệu quả. Siêu phẩm vào lưới Newcastle là minh chứng.

Về phần Antony, anh chờ suốt mùa hè với hy vọng được đến Betis – nơi anh bùng nổ mùa trước, dẫn đội bóng thành Sevilla vào chung kết Conference League (thua Chelsea 1-4).

Cầu thủ người Brazil tỏa sáng kỳ diệu trước Nottingham để giúp Betis có điểm. Nhân tiện, đây là đối thủ lấy trọn 6 điểm khi gặp MU ở Ngoại hạng Anh mùa trước (3-2 tại Old Trafford; 1-0 trên sân nhà City Ground ).

Sau mùa hè đầy ồn ào, nghịch lý đang có dấu hiệu quay lại ám ảnh MU. Trong khi hai “người thừa” sớm tìm lại ánh sáng ở môi trường mới, thì những “người được chọn” lại loay hoay.

Hàng công mới của MU mới chỉ có Mbeumo biết ghi bàn. Ảnh: Imago

Mbeumo chạy nhiều, di chuyển thông minh, nhưng chưa đủ sức vực dậy cả tập thể. Sesko còn quá trẻ và dường như chưa tìm thấy nhịp điệu Premier League. Cunha mới nổi bật trong vài pha đi bóng, chưa hiệu quả.

Old Trafford rộn rã những tiếng vỗ tay khi thị trường chuyển nhượng khép lại, vì mua được 3 tiền đạo đắt giá, đẩy đi các gương mặt mà Ruben Amorim không thích, nhưng giờ xen vào tiếng thở dài.

Trong bóng đá, đôi khi sự hòa nhập không tuân theo logic. Những gì Rashford và Antony thể hiện phản ánh điều đó (chưa kể, Rasmus Hojlund cũng ghi 1 bàn sau 3 trận cho Napoli).

Bóng đá là tấm gương phản chiếu những nghịch lý của đời sống. MU đang soi mình trong chiếc gương ấy.

Họ thấy Rashford mỉm cười tại Barcelona, thấy Antony giơ tay lên trời ở Benito Villamarin, trong khi trên sân Old Trafford, những gương mặt mới vẫn cần thời gian để gắn kết.

Cuối tuần này (18h30 ngày 27/9), Brentford đứng thứ 4 từ dưới lên, thủng lưới 2 bàn/trận ở Ngoại hạng Anh 2025/26, là cơ hội để hàng công mới của MU vượt qua nghịch lý.