Ngay từ những phút đầu, Barcelona kiểm soát thế trận nhưng không tận dụng được cơ hội. Dani Olmo suýt lập công với cú sút xa phút thứ 3, trong khi Raphinha cùng Rashford liên tục thử thách thủ môn Aaron Escandell. Đáng tiếc nhất là cú sút xa dội cột dọc của Raphinha ở phút 32.

Chỉ một phút sau, kịch bản bất ngờ xảy ra. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Alberto Reina khéo léo lốp bóng qua đầu Joan Garcia, mở tỷ số cho Oviedo. Hiệp một khép lại với lợi thế bất ngờ thuộc về đội chủ nhà.

Barca ngược dòng thành công trên sân khách - Ảnh: La Liga

Bước sang hiệp hai, HLV Hansi Flick tung De Jong vào sân và sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 56, Eric Garcia kịp thời đón bóng bật ra từ cú sút trúng cột dọc của Ferran Torres, gỡ hòa 1-1.

Phút 70, Lewandowski để lại dấu ấn lớn với cú đánh đầu dũng mãnh sau đường treo bóng chuẩn xác của De Jong, đưa Barca vươn lên dẫn 2-1.

Đến phút 88, Rashford thực hiện quả phạt góc chuẩn mực để Ronald Araujo đánh đầu đập đất, ấn định chiến thắng 3-1, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của Barcelona.

Ghi bàn

Real Oviedo: Reina (33')

Barcelona: Eric Garcia (56'), Lewandowski (70'), Araujo (88')

Đội hình xuất phát

Real Oviedo: Escandell, Ahijado, Bailly, Carmo, Abdel Rahim, Dendoncker, Reina, Chaira, Hassan, Cazorla, Rondon

Barcelona: Joan Garcia, Araujo, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, Casado, Olmo, Raphinha, Rashford, Torres