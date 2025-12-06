Ông Trump nhận giải thưởng hòa bình của FIFA. Ảnh chụp màn hình Sport8

Theo hãng tin TASS, sau khi nhận giải ông Trump phát biểu: "Đây thực sự là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người. Thế giới giờ đây đã an toàn hơn".

Ông Trump đã cảm ơn gia đình và ca ngợi các nhà lãnh đạo của 2 quốc gia đăng cai World Cup 2026 là Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trong bài phát biểu ngắn gọn của mình.

Hãng thông tấn Sky News đưa tin, ngày 5/12, Chủ tịch FIFA đã trao cho ông Trump một chiếc cúp vàng lớn hình những bàn tay đỡ Trái đất cùng một chiếc huy chương vàng và giấy chứng nhận tại Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington của Mỹ, ghi nhận những hành động thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trên toàn thế giới của lãnh đạo Nhà Trắng.

Trước đó, vào ngày 5/11, FIFA đã công bố sẽ trao giải thưởng trên cho những cá nhân có hành động đặc biệt và phi thường vì hòa bình, đoàn kết mọi người trên toàn cầu.

Khoảnh khắc ông Trump được trao giải. Video: CNN

Trước lễ bốc thăm, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng, ông không quan tâm đến giải thưởng nhưng lưu ý ông đã "giải quyết 8 cuộc xung đột" trong gần 11 tháng tại nhiệm.

Chủ tịch FIFA Infantino, người đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Mỹ, từng bày tỏ sự ủng hộ ông Trump giành giải Nobel Hòa bình vào đầu năm nay. "Đó là điều chúng tôi mong muốn từ một nhà lãnh đạo quan tâm đến người dân", ông Infantino bày tỏ.

Ông Infantino thường nói về bóng đá như một môn thể thao gắn kết thế giới, nhưng giải thưởng hòa bình lại là một sự thay đổi so với trọng tâm truyền thống của liên đoàn là thể thao.