Tờ Kyiv Independent ngày 6/12 đưa tin, giới chức quân đội Ukraine mới đây đã khẳng định binh lính nước này tại Pokrovsk và thành phố Dmitrov lân cận đều không bị cô lập.

"Tại Pokrovsk, ranh giới tiếp xúc hiện chạy dọc theo tuyến đường sắt khu vực. Quân đội Ukraine hiện vẫn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn phần phía bắc thành phố. Các đơn vị ở trung tâm Pokrovsk cũng đang tích cực đẩy lùi các nỗ lực tiến công của đối thủ", ông Yevhen Lasiichuk, chỉ huy Lữ đoàn Số 7 Ukraine cho biết.

Tuy vậy, chỉ huy này cũng thừa nhận rằng tình hình ở Dmitrov khó khăn hơn, nhưng nhấn mạnh rằng hoạt động di chuyển vào thành phố vẫn đang diễn ra.

Thành phố Pokrovsk - điểm nóng giao tranh của Nga và Ukraine. Ảnh: Anadolu Agency

"Các đơn vị vẫn tiếp tục tiến vào khu định cư và thực hiện nhiệm vụ. Tính đến hôm nay, chưa có đơn vị nào bị bao vây", ông Lasiichuk nói.

Cách đây vài ngày, phía Nga đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Pokrovsk và bao vây lực lượng Ukraine ở Dmitrov. Tuy vậy, báo cáo của các trang theo dõi quân sự tiết lộ rằng các cuộc giao tranh giữa đôi bên vẫn đang nổ ra tại đây, và rất khó để xác định chính xác quyền kiểm soát lãnh thổ.

Nga cảnh báo Đức không can thiệp vào tiến trình đàm phán hòa bình

Theo RT, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev ngày 6/12 đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, nhấn mạnh rằng Berlin không còn liên quan đến tiến trình hòa đàm Ukraine.

"Thủ tướng Merz cáo buộc chính phủ Mỹ có 'chiêu trò'. Thưa ngài Thủ tướng, Đức thậm chí còn không có mặt trong cuộc chơi. Berlin đã tự loại mình ra khỏi tiến trình này bởi luận điệu hung hăng và các đề xuất phi thực tế. Thay vì cố chen vào tiến trình đàm phán, Đức nên tập trung vào những vấn đề nội tại", ông Dmitriev gay gắt.

Bình luận của đặc phái viên Nga được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Đức tiết lộ rằng Thủ tướng Merz đã cảnh báo Tổng thống Zelensky về "chiêu trò riêng của các nhà đàm phán Mỹ".

Ông Dmitriev không phải là quan chức Nga đầu tiên cho rằng EU hiện không có vai trò gì trong việc đàm phán. Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov trước đó nói Brussels đã tự đẩy mình ra khỏi tiến trình khi từ chối mọi liên lạc với Moscow. Ngoại trưởng Sergey Lavrov thì lập luận rằng EU không có chỗ trong các cuộc đàm phán vì họ vẫn đang tìm cách "đánh bại Nga".