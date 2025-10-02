Tờ FT hôm nay (2/10) dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết, tên lửa Nga sẽ bay theo quỹ đạo bình thường trước khi bổ nhào xuống hoặc thực hiện các động tác "đánh lừa và tránh né" tên lửa đánh chặn Patriot.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga vào nhiều cơ sở máy bay không người lái (UAV) của Ukraine là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Moscow có thể đã nâng cấp hệ thống di động Iskander-M và tên lửa Kinzhal phóng từ trên không.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Quân đội Mỹ

Một cựu quan chức Ukraine đánh giá việc bổ sung khả năng cơ động cho các tên lửa đang trở thành “yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với Nga".

Theo FT, các tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp về cơ bản là vũ khí duy nhất trong kho khí tài của Ukraine có khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, mọi chuyện đang diễn ra không nhanh như dự kiến.

Theo dữ liệu do Không quân Ukraine công bố, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga đã được cải thiện trong mùa hè năm nay và đạt 37% trong tháng 8, nhưng sau đó lại giảm xuống còn 6% vào tháng 9.

FT cho biết thêm, Ukraine đang chia sẻ dữ liệu về hiệu suất thực chiến của Patriot với Lầu Năm Góc và nhiều nhà sản xuất vũ khí. Các quan chức nhận định, dù đang có những nỗ lực để cải thiện hiệu suất của Patriot, nhưng chúng thường đi sau so với các chiến thuật không ngừng phát triển của Moscow.

Trước đó, hồi tháng 5, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận, quỹ đạo của tên lửa Iskander-M của Nga "đã được cải tiến và hiện đại hóa". Ông nhấn mạnh, các hệ thống phòng không nội địa của Ukraine không thể bắn hạ hầu hết tên lửa của Nga, trong khi những tên lửa do phương Tây sản xuất đang được ưu tiên sử dụng để bảo vệ những cơ sở hạ tầng quan trọng và mục tiêu ưu tiên cao khác.

Căn cứ huấn luyện mới cho quân đội Ukraine tại Ba Lan

Một trung tâm huấn luyện do Na Uy dẫn đầu, dành cho binh sĩ Ukraine đã được khai trương tại đông nam Ba Lan hôm 1/10.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho hay, Trại Jomsborg do các kỹ sư thuộc Lữ đoàn Nord của Na Uy xây dựng tại thị trấn Lipa, có sức chứa cùng lúc 1.200 binh sĩ. Ông Kosiniak-Kamysz nói thêm, căn cứ này sẽ tập trung vào "phát triển năng lực đối phó UAV”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, NATO cũng sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine.

Ba Lan trở thành trung tâm hậu cần và huấn luyện quan trọng trong chương trình viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022.