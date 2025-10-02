Đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ Ukraine triển khai các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Theo báo Wall Street Journal WSJ, ông Trump gần đây đã ủy quyền cho Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo hỗ trợ Kiev tấn công. Ngoài ra, Washington cũng đang kêu gọi các đồng minh trong liên minh quân sự NATO chia sẻ thông tin tương tự.

Quyết định này phản ánh cam kết hỗ trợ ngày càng sâu sắc của Mỹ đối với Ukraine, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev bị đình trệ.

Hỏa hoạn xuất hiện tại một kho dầu của Nga sau đòn tấn công từ Ukraine. Ảnh: FT

Cũng theo WSJ, các quan chức Mỹ tiết lộ, thông tin tình báo sẽ cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào "các nhà máy lọc dầu, đường ống, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác nằm xa biên giới" trong nỗ lực làm suy yếu nền kinh tế vốn hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng đang cân nhắc cung cấp các tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.500km và Barracuda có phạm vi tấn công 800km.

"Chúng tôi đang chờ hướng dẫn bằng văn bản từ Nhà Trắng trước khi chia sẻ thông tin tình báo cần thiết", một quan chức Mỹ nói thêm.

Hiện Nhà Trắng chưa lên tiếng bình luận chính thức về thông tin trên.

Thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Trump đã có những tuyên bố cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của ông đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York vào ngày 23/9, lãnh đạo Nhà Trắng đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Ukraine, với sự hỗ trợ của EU, đang ở vị thế có thể giành chiến thắng và lấy lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine".