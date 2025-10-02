Theo hãng tin RT, báo cáo do Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm 30/9 cho thấy, Nga đã cung cấp 20% lượng uranium làm giàu, được sử dụng trong các lò phản ứng thương mại của Mỹ trong năm 2024. Tỷ lệ này từ Pháp là 18%, Hà Lan 15%, Anh 9% và Đức 7%. Trong khi đó, 19% lượng uranium làm giàu được sản xuất tại Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Biden từng ký ban hành Đạo luật cấm nhập khẩu uranium của Nga vào năm 2024. Lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào tháng 8 cùng năm. Đáp trả, Moscow đã áp đặt hạn mức tạm thời đối với việc xuất khẩu uranium làm giàu sang Mỹ vào tháng 11/2024.

Một cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân của Nga. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, lệnh cấm của Mỹ bao gồm một hệ thống miễn trừ, cho phép mua hàng từ Nga đến năm 2028 nếu không có nguồn cung thay thế hoặc nếu việc nhập khẩu được coi là quan trọng về mặt chiến lược. Theo hãng tin Bloomberg, những công ty được cấp miễn trừ có Constellation Energy Corp, nhà điều hành hạt nhân lớn nhất của Mỹ và Centrus Energy Corp, một trong 2 nhà máy làm giàu uranium duy nhất tại Mỹ.

Trên thực tế, ông Biden đã phân bổ ngân sách mới để mở rộng năng lực làm giàu uranium của Mỹ. Song hồi tháng 1, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách tài nguyên năng lượng Geoffrey Pyatt từng cảnh báo "sẽ mất thời gian để xây dựng một chuỗi cung ứng không đến từ Nga”.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, Washington và Moscow đã nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp hướng tới bình thường hóa quan hệ thương mại. Mới đây, tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom tuyên bố đơn vị vẫn là nhà sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân hàng đầu thế giới.