Theo hãng tin RT, vấn đề chuyển giao các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine đã được nhắc đến từ đầu năm nay, khi Đại sứ Israel Michael Brodsky cho hay quân đội Ukraine đang sử dụng các hệ thống Patriot từng hoạt động ở Israel. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Israel sau đó nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này và phủ nhận hoạt động chuyển giao cho Kiev.

"Một tổ hợp của Israel đang hoạt động tại Ukraine. Một tháng. Hệ thống đã hoạt động được một tháng. Chúng tôi sẽ nhận thêm 2 hệ thống Patriot nữa vào mùa thu. Tôi sẽ không nói thêm về Patriot”, ông Zelensky phát biểu.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Quân đội Mỹ

Vào đầu năm nay, Israel đã công bố kế hoạch loại biên 8 hệ thống Patriot có thời gian hoạt động hơn 30 năm và thay thế chúng bằng các hệ thống phòng không tiên tiến hơn. Tờ Financial Times dẫn các nguồn tin tiết lộ, Israel sẵn sàng chuyển giao các hệ thống tên lửa này cho Ukraine.

Đầu tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng thông báo, Berlin đã chuyển giao các bệ phóng đầu tiên của 2 hệ thống Patriot cho Kiev. Vào thời điểm đó, ông Pistorius nói, Ukraine sẽ cần ít nhất 5 hệ thống Patriot để bảo vệ không phận quốc gia.

Về phần mình, Moscow đã nhiều lần lên án hoạt động chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Kiev. Các quan chức Nga cho rằng, những nước ủng hộ Ukraine đã tạo điều kiện cho sự phát triển của thị trường chợ đen quốc tế liên quan tới các loại vũ khí tiên tiến.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov còn cảnh báo, những vũ khí được chuyển đến Ukraine có thể trở thành mối đe dọa an ninh toàn cầu, bao gồm cả với Israel.

Ngay sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ "tiêu diệt" các hệ thống Patriot được chuyển giao cho Ukraine.