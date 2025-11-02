Để chống lại UAV Nga, Ukraine đang tập trung phát triển các loại UAV đánh chặn được sản xuất trong nước. Đây là những UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) được binh sĩ Ukraine điều khiển để săn lùng UAV đối phương, hoặc phát nổ bên cạnh chúng, hoặc đâm vào chúng.

UAV đánh chặn không đủ nhanh, hoặc mạnh để chống lại đòn tấn công từ tên lửa Nga. Nhưng kể từ đầu mùa hè năm nay, chúng đã tiêu diệt được nhiều UAV tấn công Shahed của Nga vốn được mệnh danh là "sát thủ bầu trời".

UAV Nga bên cạnh UAV đánh chặn Sting của Ukraine. Ảnh: Wild Hornets/Telegram

Hôm 27/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ với các phóng viên rằng “vào tháng 11, chúng tôi sẽ sản xuất từ 500 - 800 UAV đánh chặn mỗi ngày".

Trên thực tế, một trong những yếu tố đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phòng không của Ukraine chính là thời tiết mùa thu nhiều mây.

Nhưng quan trọng hơn, Ukraine vẫn chưa thể tích hợp các UAV đánh chặn vào một hệ thống phòng không toàn diện. Việc chế tạo 500 - 800 UAV đánh chặn mỗi ngày là không quá khó khăn, nhưng để triển khai chúng lại không dễ dàng.

"Không thể xây dựng một hệ thống phòng thủ hiệu quả chống lại UAV Shahed chỉ với sự trợ giúp từ UAV đánh chặn. Bởi mỗi UAV, bạn cần một người vận hành, một nhóm, một trạm radar giàu kinh nghiệm. Tất cả những điều này đòi hỏi cơ sở hạ tầng khổng lồ, chi phí lớn, và phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người”, ông Yuriy Kasianov, cựu chỉ huy một đội UAV tấn công tầm xa đã bị giải tán hồi tháng 10 chia sẻ với tờ Kyiv Independent.

Mặc dù Ukraine từ lâu đã hy vọng vào việc chế tạo UAV đánh chặn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể tự tìm và tấn công UAV đối phương. Song hiện tại, các UAV đánh chặn vẫn gần như hoàn toàn được điều khiển thủ công.

Từ một xưởng chế tạo UAV đánh chặn ở Izium, gần biên giới đông bắc với Nga, binh sĩ Ukraine có mật danh "Ottoman” (21 tuổi) cho hay “mọi thứ đều cần thời gian. Khi phía Nga bắt đầu sử dụng một chiến thuật mới và trong thời gian chúng tôi thích nghi với nó, họ đã có thể tạo ra loạt biến thể khác”.

Ottoman hiện là thành viên của đơn vị chống UAV thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine. Các đồng đội cho biết, Ottoman đã bắn hạ khoảng 60 UAV Shahed, và ngăn chặn 200 chiếc UAV khác của Nga, biến chàng trai 21 tuổi trở thành binh sĩ chống UAV giỏi nhất thế giới.

Lữ đoàn Tấn công số 3 hiện được ca ngợi là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong quá trình giao tranh với Nga. Một trong những lý do là họ sở hữu nhiều UAV đánh chặn, cùng cơ sở hạ tầng trang thiết bị tốt. Đây là đặc điểm không được phân bổ đồng đều giữa các đơn vị của Ukraine.

Ngoài nhiệm vụ ngăn chặn UAV tấn công của Nga xâm nhập vào các thành phố dân sự, lực lượng phòng không của Lữ đoàn Tấn công số 3 còn được giao nhiệm vụ trước hết là bảo vệ các vị trí quân sự ở tỉnh Kharkiv.

Ottoman vẫn thường xuyên túc trực ở vị trí phía đông Izium, chờ UAV Nga lọt vào tầm ngắm của đội để tiêu diệt. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng điều động các binh sĩ trong đơn vị của Ottoman đi khắp đất nước để chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với các đơn vị phòng không khác.