Hiện trường cụm chung cư Wang Fuk Court sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Bloomberg

Theo báo Telegraph, 128 người được xác nhận đã thiệt mạng, hơn 200 người khác mất tích sau khi lửa bao trùm các tòa nhà thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong vào chiều 26/11. Giám đốc Sở cứu hỏa Hong Kong Andy Yeung thông tin: "Chúng tôi phát hiện hệ thống cứu hỏa tại 8 tòa nhà bị trục trặc. Chúng tôi sẽ có biện pháp cưỡng chế các nhà thầu chịu trách nhiệm".

Trong vụ cháy chung cư gây thương vong nhiều nhất thế giới kể từ năm 1980, lửa dường như bắt đầu từ tấm lưới bảo vệ ở tầng dưới của một tòa nhà đang trong quá trình cải tạo. Sau đó, lửa lan sang các tấm xốp và giàn giáo bằng tre.

Cục trưởng An ninh Hong Kong Chris Tan cho biết: "Dựa trên thông tin sơ bộ, đám cháy bắt nguồn từ lưới chắn bên ngoài và nhanh chóng bốc lên trên do các tấm xốp bắt lửa, gây ảnh hưởng tới nhiều tầng... Nhiệt độ cao cũng khiến giàn giáo bằng tre và lưới bảo vệ cháy. Các thanh tre sau khi bị cháy lại rơi xuống và làm ngọn lửa lan sang các tầng khác".

Lửa lan nhanh qua các tòa nhà thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court và biến khu phức hợp đông đúc thành "hỏa ngục". Hôm 28/11, cơ quan chống tham nhũng Hong Kong đã bắt giữ thêm 8 người vì tình nghi họ để lại bao bì xốp tại hiện trường vụ cháy. Trong số những người mới bị bắt có 7 nam giới và 1 phụ nữ, trong độ tuổi 40 - 63, gồm 4 chuyên gia tư vấn, 1 nhà thầu giàn giáo và một người trung gian của dự án.

Tính tới sáng 28/11, hỏa hoạn hầu như đã được dập tắt và việc tìm kiếm người sống sót trong hơn 1.800 căn hộ cũng đã hoàn tất.

Cơ quan chống tham nhũng của Hong Kong ngày 27/11 thông báo đã mở một cuộc điều tra về việc cải tạo cụm chung cư trên.