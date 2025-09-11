Theo Fox News, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 10/9 đã đưa ra bình luận về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân.

"Cuộc điện đàm hoàn toàn thẳng thắn và mang tính xây dựng. Bộ trưởng Hegseth khẳng định, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ lợi ích của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Parnell cho biết.

Cũng theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Washington và Bắc Kinh đã thống nhất sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. Ảnh: Kyodo News

Về phía Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin, cuộc điện đàm trực tuyến giữa 2 bộ trưởng được tổ chức theo yêu cầu của Mỹ.

"Tại cuộc nói chuyện, Bộ trưởng Đổng Quân đã kêu gọi Mỹ duy trì trao đổi, đồng thời thúc đẩy quan hệ quân sự ổn định và tích cực dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và bình đẳng. Bắc Kinh cam kết hợp tác với các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, nhưng cũng phản đối sự xâm phạm và kích động cố ý của các quốc gia không nằm trong khu vực", Tân Hoa Xã cho hay.

Trong ngày 10/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, nối tiếp cuộc gặp trước đó của 2 quan chức tại Malaysia hồi tháng 7.

"Ngoại trưởng Vương mô tả cuộc điện đàm với ông Rubio là hiệu quả, kêu gọi Bắc Kinh và Washington hợp tác cùng giải quyết các thách thức toàn cầu, qua đó thể hiện vai trò của các cường quốc", Tân Hoa Xã thông tin.