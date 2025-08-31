Theo Global Times, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống thành phố Thiên Tân sáng nay (31/8). Lãnh đạo Điện Kremlin sẽ thăm Trung Quốc 4 ngày, tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế bên lề sự kiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Sau khi tham dự SCO, ông Putin sẽ tới Bắc Kinh để hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 2/9. Các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ tập trung vào lĩnh vực hợp tác kinh tế, an ninh quốc tế và các vấn đề khu vực, đặc biệt chú trọng đến cuộc xung đột Nga - Ukraine và quan hệ với Mỹ. Tháp tùng ông Putin trong chuyến đi này là nhiều quan chức và đại diện nhiều doanh nghiệp lớn của Nga.

"Hội nghị sắp tới sẽ tăng cường năng lực của SCO nhằm ứng phó các thách thức toàn cầu, đồng thời củng cố tình đoàn kết Á - Âu. Những điều này sẽ giúp định hình một trật tự thế giới công bằng hơn", ông Putin nói trước khi tới Trung Quốc.

Tổng thống Nga Putin tới Thiên Tân, Trung Quốc. Video: RT

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề SCO với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ sau mâu thuẫn biên giới, đồng thời tìm cách làm giảm ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ.

"Quan hệ của chúng ta đã có hướng tích cực. Biên giới giữa 2 nước đã trở nên hòa bình và ổn định. Lợi ích của 2,8 tỷ người dân gắn chặt với sự hợp tác chung. Chúng tôi cam kết thúc đẩy quan hệ dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và cảm nhận lẫn nhau", ông Modi nhấn mạnh.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh việc ông Modi tới tham dự SCO, đồng thời đề cao tầm quan trọng của việc hợp tác song phương, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến chuyển.

"Trung Quốc và Ấn Độ là 2 trong số những quốc gia văn minh nhất, đông dân nhất thế giới và cũng là 2 trong số những nền kinh tế lớn nhất châu Á. Sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là chìa khóa để hướng tới việc hợp tác trong tương lai", ông Tập cho biết.