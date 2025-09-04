Theo hãng tin Yonhap, hội nghị diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên sau gần 7 năm.

Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết, ông Tập và ông Kim sẽ họp thượng đỉnh để thảo luận về quan hệ song phương cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên tham gia buổi tiệc chiêu đãi hôm 3/9. Ảnh: TASS

"Trung Quốc muốn tăng cường giao tiếp chiến lược với Triều Tiên và đào sâu kinh nghiệm quản lý nhà nước thông qua trao đổi và hợp tác chặt chẽ", ông Quách nói. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống với Bình Nhưỡng.

Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu lần đầu tiên hai nguyên thủ Trung Quốc và Triều Tiên gặp nhau sau gần 7 năm. Cuộc gặp gần nhất giữa họ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 1/2019.

Tính đến ngày 4/9, ông Kim đã lưu lại Trung Quốc được 3 ngày, sau khi ông cùng con gái Kim Ju-ae và các quan chức Triều Tiên di chuyển bằng đoàn tàu bọc thép tới Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Sau lễ duyệt binh, ông Kim đã xuất hiện bên cạnh ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc chủ trì. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên cũng đã có cuộc hội đàm riêng ở Bắc Kinh.