Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại nơi drone FPV giá rẻ có thể tiêu diệt xe tăng hàng triệu USD chỉ trong vài giây, Axon Vision vừa đưa ra lời giải công nghệ đột phá mang tên EDGE ClearSky. Hệ thống AI gắn trên xe bọc thép này không chỉ phát hiện sớm mối đe dọa từ trên không mà còn hỗ trợ vòng khép kín tự động từ phát hiện đến tiêu diệt, mang lại lợi thế sống còn cho các đơn vị cơ động. Đây là bước tiến quan trọng của công nghệ quốc phòng Israel trong cuộc chạy đua chống drone.

Ảnh: Courtesy/jpost.com

Theo israeldefense.co.il, EDGE ClearSky thuộc dòng sản phẩm EDGE AI của Axon Vision - công ty Israel chuyên phát triển giải pháp thị giác máy tính dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho ứng dụng quốc phòng.

Hệ thống được thiết kế đặc biệt để lắp đặt trên xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện cơ động, giải quyết trực tiếp thách thức lớn nhất hiện nay: drone FPV tấn công tốc độ cao, bay thấp, khó phát hiện bằng radar truyền thống.

Theo defence-blog.com, trái tim của EDGE ClearSky nằm ở sự kết hợp giữa cảm biến nhiệt (thermal sensing) và bộ xử lý AI nhúng trên bo mạch.

FPV drone thường có dấu nhiệt rõ rệt từ động cơ và pin, giúp hệ thống phát hiện chúng trong mọi điều kiện ánh sáng, kể cả ban đêm hoặc sương mù - những tình huống radar thông thường gặp khó khăn.

AI được huấn luyện để xử lý hình ảnh thời gian thực, phân loại mục tiêu chỉ trong chưa đầy một giây.

Hệ thống không chỉ phát hiện mà còn theo dõi quỹ đạo bay, phân tích đặc tính để xác định đây là mối đe dọa thật sự hay mục tiêu giả.

Nhờ kiến trúc edge computing (xử lý tại chỗ), toàn bộ quá trình diễn ra ngay trên xe mà không phụ thuộc nhiều vào kết nối bên ngoài, đảm bảo độ trễ cực thấp - yếu tố quyết định sự sống còn khi drone lao tới với tốc độ cao.

Hệ thống phát hiện drone ClearSky của Axon Vision. Ảnh: Axon Vision/israeldefense.co.il

Theo israeldefense.co.il, một điểm nổi bật là khả năng tích hợp closed-loop tự động: khi phát hiện drone, hệ thống có thể truyền dữ liệu trực tiếp đến trạm vũ khí điều khiển từ xa (RCWS) hoặc các effector khác trên xe để thực hiện intercept.

Điều này giảm đáng kể tải nhận thức cho kíp lái, cho phép họ vận hành xe ở chế độ “hatch closed” (nắp tháp kín) mà vẫn duy trì nhận thức tình huống đầy đủ.

EDGE ClearSky không hoạt động độc lập mà được thiết kế theo nguyên tắc platform-agnostic, dễ dàng tích hợp với các nền tảng hiện có.

Các thử nghiệm gần đây tại Czech Republic đã chứng minh khả năng kết nối mượt mà với radar của RETIA và hệ thống chỉ huy kiểm soát (C2) của TSG.

Khi kết hợp đa cảm biến (radar + electro-optical + AI vision), hệ thống tạo ra bức tranh chiến trường thống nhất, tăng độ tin cậy phát hiện và giảm tỷ lệ báo động giả.

Theo jpost.com, thông số kỹ thuật nổi bật bao gồm khả năng bao quát không phận xung quanh xe bằng cụm camera thermal góc rộng, xử lý đa mục tiêu đồng thời và hỗ trợ tự động hóa vòng kill chain.

Hệ thống đặc biệt tối ưu cho môi trường chiến đấu phức tạp như đô thị hoặc địa hình gồ ghề, nơi FPV drone thường khai thác điểm mù của xe bọc thép.

Hệ thống EDGE ClearSky - lá chắn AI phát hiện và tự động tiêu diệt mục tiêu trong tích tắc. Ảnh: thedefensenews.com

Tháng 4-5/2026, EDGE ClearSky đã hoàn thành đánh giá hoạt động quy mô lớn bởi một “leading defense force” (quân đội hàng đầu không được nêu tên).

Hệ thống vượt qua loạt thử thách với nhiều loại FPV drone khác nhau tấn công lực lượng cơ động, khẳng định khả năng trưởng thành vận hành.

Axon Vision cũng nhận đơn hàng ban đầu trị giá khoảng 350.000 USD qua đối tác Leonardo DRS để cung cấp hệ thống thử nghiệm cho quân đội Mỹ.

So với các giải pháp truyền thống như lưới chống drone hay hệ thống radar thuần túy, EDGE ClearSky mang lại lợi thế về tính chủ động, tốc độ phản ứng và chi phí vận hành hợp lý hơn nhờ tập trung vào cảm biến thụ động và AI.

Hệ thống không chỉ bảo vệ xe mà còn góp phần tạo “protective bubble” di động cho toàn bộ đơn vị cơ động.

Với xu hướng chiến tranh drone ngày càng phổ biến, EDGE ClearSky đại diện cho thế hệ C-UAS (counter-unmanned aerial systems) thế hệ mới: nhỏ gọn, thông minh và dễ tích hợp.

Axon Vision đang tiếp tục thử nghiệm và mở rộng hợp tác quốc tế, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những giải pháp then chốt giúp các quân đội hiện đại hóa khả năng sống sót trước mối đe dọa FPV đang thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường.

(Theo Israel Defense, Defence Blog, Jerusalem Post)