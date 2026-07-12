Trong một bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Đông Nam Á, Indonesia chính thức từ bỏ kế hoạch đồng sản xuất máy bay chiến đấu KF-21 Boramae với Hàn Quốc. Thay vì xây dựng dây chuyền sản xuất nội địa, Jakarta chọn mua trực tiếp các chiến cơ lắp ráp hoàn chỉnh từ Seoul. Quyết định này khép lại một thập kỷ hợp tác đầy sóng gió, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về tham vọng trở thành cường quốc công nghiệp quốc phòng của Indonesia và tương lai của một trong những chương trình máy bay chiến đấu tiên tiến nhất châu Á.

KF-21 Boramae hoàn thành hơn 1.600 chuyến bay thử an toàn trước khi sản xuất hàng loạt. Ảnh: Không quân Hàn Quốc/migflug.com

Vào cuối tháng 6/2026, Bộ Quốc phòng Indonesia xác nhận rõ ràng: nước này sẽ không còn là đối tác đồng sản xuất KF-21 Boramae nữa mà chuyển sang cơ chế mua sắm trực tiếp.

Sau nhiều năm trì hoãn thanh toán, tranh chấp công nghệ và đàm phán lại góp vốn, Jakarta đã hoàn tất khoản thanh toán cuối cùng để nhận một nguyên mẫu (prototype), nhưng từ bỏ tham vọng sản xuất 48 chiếc tại chỗ thông qua PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Quyết định này đánh dấu sự chuyển hướng thực tế của Indonesia, ưu tiên nhanh chóng nâng cấp không quân thay vì theo đuổi mục tiêu công nghiệp dài hạn đầy rủi ro.

KF-21 Boramae, hay còn gọi là ‘chim ưng’, là sản phẩm chủ lực của chương trình phát triển máy bay chiến đấu nội địa Hàn Quốc.

Đây là chiến cơ thế hệ 4.5 với thiết kế hiện đại, khả năng tàng hình hạn chế và khả năng tác chiến đa năng vượt trội.

Chiếc máy bay sử dụng hai động cơ General Electric F414 mạnh mẽ, cho phép đạt tốc độ tối đa trên Mach 1.8 và bán kính chiến đấu rộng lớn, phù hợp với yêu cầu phòng không và tấn công sâu trong khu vực rộng lớn như Ấn Độ Dương.

Một trong hai mẫu thử nghiệm hai chỗ ngồi của KF-21. Ảnh: ROKAF/theaviationist.com

Về mặt công nghệ, KF-21 Boramae nổi bật với radar AESA (Active Electronically Scanned Array) thế hệ mới, cho khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách xa, đồng thời hỗ trợ chiến tranh điện tử hiệu quả.

Hệ thống avionics tích hợp cao, khoang vũ khí linh hoạt với 10 điểm treo, cho phép mang theo hỗn hợp tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM và AIM-9X Sidewinder, tên lửa không đối đất, bom dẫn đường chính xác GBU-31 JDAM cùng các vũ khí tầm xa đang được Hàn Quốc phát triển.

Vật liệu composite chiếm tỷ lệ lớn giúp giảm trọng lượng, tăng khả năng cơ động và giảm tín hiệu radar.

So với các máy bay thế hệ 4 truyền thống, KF-21 Boramae mang nhiều đặc tính của thế hệ 5 như thiết kế khí động học tối ưu, buồng lái kính toàn cảnh và khả năng liên kết dữ liệu thời gian thực.

Dù chưa đạt mức tàng hình hoàn hảo như F-35, mức độ tàng hình hạn chế của nó vẫn đủ để vượt trội đáng kể so với Su-27/30/35 mà nhiều nước trong khu vực đang vận hành.

Hàn Quốc kỳ vọng KF-21 Boramae sẽ trở thành nền tảng xuất khẩu quan trọng, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu máy bay châu Âu và Mỹ trong phân khúc giá phải chăng hơn.

Việc Indonesia rút khỏi phần đồng sản xuất phản ánh những thách thức thực tế. Ban đầu, Jakarta cam kết đóng góp khoảng 20% chi phí phát triển (khoảng 1,6 nghìn tỷ won), đổi lấy công nghệ chuyển giao và quyền sản xuất.

Indonesia từ bỏ đồng sản xuất KF-21, sẽ mua trực tiếp từ Hàn Quốc. Ảnh: migflug.com

Tuy nhiên, gánh nặng tài chính, vấn đề thanh toán chậm và lo ngại về bảo mật trí tuệ đã khiến hai bên phải đàm phán giảm mạnh mức đóng góp xuống còn khoảng 600 tỷ won.

Cuối cùng, Indonesia chọn giải pháp thực dụng: mua máy bay hoàn chỉnh để nhanh chóng bổ sung cho không quân, thay vì chờ đợi dây chuyền sản xuất nội địa có thể kéo dài và tốn kém thêm.

Đối với Hàn Quốc, quyết định này không phải là thất bại hoàn toàn. Seoul vẫn giữ vai trò dẫn dắt chương trình, duy trì kiểm soát công nghệ cốt lõi và có thể xuất khẩu KF-21 Boramae với tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Việc chuyển giao một nguyên mẫu (prototype) cho Indonesia vẫn giúp củng cố quan hệ đối tác quốc phòng. Trong khi đó, Indonesia vẫn giữ cửa mở cho việc mua số lượng lớn KF-21 Boramae, giúp không quân nước này hiện đại hóa nhanh chóng mà không phải gánh thêm rủi ro công nghệ và tài chính.

Sự kiện này cũng gửi tín hiệu rõ ràng đến khu vực: tham vọng tự chủ công nghiệp quốc phòng ở các nước đang phát triển thường gặp nhiều trở ngại lớn hơn dự kiến.

KF-21 Boramae tiếp tục hành trình trở thành biểu tượng sức mạnh công nghệ Hàn Quốc, trong khi Indonesia ưu tiên thực lực sẵn có để đối phó với thách thức an ninh hiện tại.

Dù thay đổi mô hình hợp tác, chương trình KF-21 Boramae vẫn chứng minh sức hút của mình như một lựa chọn chiến lược hấp dẫn cho các không quân khu vực trong thập kỷ tới.

(Theo eurasiantimes.com, theaviationist.com, defensenews.com, jakartaglobe.id, migflug.com)