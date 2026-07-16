Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, một thương vụ quốc phòng lớn đang thu hút sự chú ý toàn cầu: Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga cho một quốc gia vùng Vịnh. Động thái này không chỉ giúp Ankara mở đường trở lại chương trình F-35 của Mỹ mà còn mang theo công nghệ phòng không tiên tiến nhất của Nga, hứa hẹn nâng tầm khả năng bảo vệ bầu trời cho bên mua giữa lúc các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và drone ngày càng gia tăng. Thương vụ được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ như Hürriyet đưa tin từ ngày 10/7/2026, với sự đồng thuận ban đầu từ Nga.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-400 Nga. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Theo các nguồn từ Forbes, Middle East Eye và Euractiv, hai hệ thống phòng không S-400 cùng khoảng 120 tên lửa sẽ được chuyển giao, giúp bên mua sở hữu một lớp bảo vệ chiến lược mạnh mẽ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ phương Tây.

Đây là bước đi chiến lược giúp Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết “cục xương” S-400 đã gây cản trở quan hệ với Mỹ suốt nhiều năm, đồng thời mở ra cơ hội mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Theo forbes.com, S-400 Triumph, tên ký hiệu NATO là SA-21 Growler, là thế hệ kế thừa của S-300, được Nga phát triển và đưa vào biên chế từ năm 2007.

Hệ thống này nổi bật nhờ khả năng tích hợp đa tầng, linh hoạt cao và sức mạnh hủy diệt vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Khác với các hệ thống phòng không thuần túy đánh chặn mục tiêu ở một độ cao cụ thể, S-400 được thiết kế như một “lá chắn di động” có khả năng bao quát rộng lớn, xử lý đồng thời hàng chục mục tiêu khác nhau trong môi trường chiến tranh điện tử phức tạp.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Aleksei Malgavko/Hãng tin RIA Novosti

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, S-400 sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau để tối ưu hóa theo khoảng cách và loại mục tiêu.

Tên lửa tầm xa 40N6 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400km và độ cao 30-35km, phù hợp đánh chặn máy bay cảnh báo sớm, máy bay ném bom hoặc tên lửa hành trình bay thấp.

Trong khi đó, biến thể 48N6E3 thường được đề cập trong gói Thổ Nhĩ Kỳ có tầm bắn hiệu quả khoảng 250km, chuyên xử lý tên lửa đạn đạo và mục tiêu tốc độ cao.

Hệ thống còn tích hợp tên lửa tầm trung và tầm ngắn để tạo lớp phòng thủ nhiều tầng, từ cao độ chiến lược xuống đến độ cao thấp chống drone và tên lửa chống radar.

Một điểm then chốt làm nên sức mạnh của S-400 chính là radar và hệ thống chỉ huy tự động. Radar 91N6E Big Bird có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 600km, trong khi radar đa chức năng 92N6E Grave Stone đảm nhận vai trò dẫn bắn chính xác.

Thổ Nhĩ Kỳ bán tên lửa S-400, công nghệ Nga thay đổi cân bằng lực lượng vùng Vịnh. Ảnh: TASS

Toàn bộ hệ thống có thể theo dõi và tấn công đồng thời lên đến 36 mục tiêu với 72 quả tên lửa đang bay. Khả năng chống nhiễu điện tử mạnh mẽ giúp S-400 vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả khi đối phương sử dụng các biện pháp gây nhiễu mạnh hoặc tấn công bằng tên lửa chống radar.

Thiết kế di động là lợi thế lớn khác. Mỗi tiểu đoàn S-400 có thể di chuyển nhanh chóng trên xe tải chuyên dụng, triển khai chỉ trong vài phút và thay đổi vị trí thường xuyên để tránh bị tiêu diệt bởi đòn phủ đầu.

Điều này khác biệt rõ rệt so với nhiều hệ thống cố định hoặc triển khai chậm hơn của phương Tây. S-400 còn nổi tiếng với khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và một phần tên lửa đạn đạo liên lục địa ở giai đoạn cuối, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các quốc gia đối mặt với mối đe dọa từ tên lửa.

Việc UAE (hoặc Qatar) tiếp nhận S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp quốc gia này sở hữu mạng lưới phòng không đa dạng bậc nhất khu vực, kết hợp hài hòa giữa công nghệ Mỹ (THAAD, Patriot PAC-3), Hàn Quốc (KM-SAM), Nga (Pantsir) và thậm chí Israel (Barak, SPYDER).

S-400 sẽ bổ sung lớp phòng thủ tầm xa, tăng cường khả năng chống tên lửa đạn đạo và máy bay đối phương, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn còn tiềm ẩn.

Khoảnh khắc phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, thương vụ này là giải pháp thực tế để loại bỏ S-400 khỏi lãnh thổ mà không lãng phí hoàn toàn khoản đầu tư 2,5 tỷ USD trước đó.

Nga dường như cũng ủng hộ, coi đây là cơ hội duy trì ảnh hưởng công nghệ ở Vùng Vịnh mà không trực tiếp vi phạm các cam kết với khách hàng cũ.

Tuy nhiên, động thái này cũng đặt ra những câu hỏi về an ninh: liệu việc một quốc gia NATO gián tiếp chuyển giao công nghệ Nga cho các nước có căn cứ quân sự Mỹ có tạo rủi ro rò rỉ thông tin nhạy cảm hay không.

Sự kiện này phản ánh xu hướng mới trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, nơi các quốc gia ngày càng tìm kiếm sự đa dạng hóa nguồn cung thay vì lệ thuộc vào một cường quốc duy nhất.

S-400 Triumph một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những hệ thống phòng không đáng gờm nhất hiện nay và việc chuyển giao thành công sẽ tiếp tục làm thay đổi cục diện phòng thủ tại vùng Vịnh trong những năm tới.

(Theo Forbes, Middle East Eye, Euractiv, militarywatchmagazine)