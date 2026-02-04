Trả lời phỏng vấn báo The Hill sau cuộc hội đàm với Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm 3/2, Tổng thống Trump thừa nhận ông và nhà lãnh đạo Colombia “không hẳn là những người bạn tốt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/2. Ảnh: Nhà Trắng

“Nhưng tôi không cảm thấy bị xúc phạm vì tôi chưa từng gặp gỡ ông ấy. Tôi hoàn toàn không biết gì về ông ấy và chúng tôi rất thân thiết… Chúng tôi cũng đang hợp tác trong nhiều vấn đề khác, gồm cả các biện pháp trừng phạt”, ông Trump nói, ám chỉ đòn trừng phạt Mỹ đã áp lên Colombia.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro mô tả cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Mỹ “tích cực, đầy lạc quan và mang tính xây dựng”. Cũng trong cuộc gặp, ông Trump đã tặng ông Petro một chiếc mũ đỏ có in khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Theo The Hill, cuộc tiếp xúc hôm 3/2 giữa hai nguyên thủ đã làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa Mỹ và Colombia trong nhiều tháng qua. Ông Trump từng cáo buộc ông Petro “đang sản xuất ma túy và bán đến nước Mỹ”. Tháng trước, khi trả lời các trang truyền thông, người đứng đầu Mỹ thậm chí ám chỉ khả năng mở một chiến dịch quân sự nhằm vào Colombia.

Về phần mình, ông Petro khi đó đã kêu gọi người dân Colombia hãy bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cảnh báo khả năng Washington có thể thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào nước này sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công chớp nhoáng, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đến New York truy tố.