Theo kênh CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bogota có xu hướng gia tăng.

"Tôi rất hân hạnh được nói chuyện với Tổng thống Petro. Ông ấy đã gọi điện để giải thích về tình hình ma túy và những bất đồng khác mà chúng tôi đang có. Tôi đánh giá cao cuộc gọi và thái độ của ông Petro, hy vọng có thể sớm gặp mặt ông ấy trong tương lai gần", ông Trump cho biết.

Ông Trump tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và quyền Ngoại trưởng Colombia Rosa Yolanda đang sắp xếp một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ tại Nhà Trắng, nhưng không nêu cụ thể về thời gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: Fox News

Cùng ngày, Tổng thống Petro đã thông báo với những người ủng hộ tại thủ đô Bogota về cuộc điện đàm với ông Trump. "Đây là lần đầu tiên tôi gọi điện cho ông Trump kể từ khi ông ấy trở lại Nhà Trắng. Tôi đã đề nghị nối lại đối thoại giữa hai bên", ông Petro nói.

Theo Văn phòng tổng thống Colombia, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong không khí "thân thiện" và "tôn trọng lẫn nhau".

Vào ngày 4/1, Tổng thống Trump đã có phát biểu ám chỉ ông Petro có liên quan đến hoạt động sản xuất cocaine, đồng thời tuyên bố "một chiến dịch ở Colombia nghe có vẻ phù hợp". Ngay sau đó, Tổng thống Petro đã bác bỏ các cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ và lên án Washington về chiến dịch tấn công, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.