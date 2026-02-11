Trang tin Colombia One dẫn lời Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu trong buổi họp báo hôm 10/2 rằng trực thăng chở ông đã không thể hoàn tất hành trình được lên kế hoạch từ trước do lo ngại có những đối tượng “sẽ bắn vào” phương tiện này.

Tổng thống Gustavo Petro. Ảnh: Chính phủ Colombia

“Hành trình và tuyến đường được lên kế hoạch cho việc di chuyển của tôi đã thay đổi vào phút chót vì có nhiều lo ngại về việc các đối tượng sẽ bắn vào trực thăng khi tôi đi cùng một số thành viên trong đội cận vệ của mình. Một kế hoạch của các nhóm buôn bán ma túy và vũ trang bất hợp pháp nhằm ám sát tôi”, ông Petro cho biết.

Tổng thống Colombia nói thêm, trực thăng đã “bay hướng ra biển trong vài giờ và ông phải đến nơi không định đến, từ đó thoát khỏi việc bị sát hại”. Tuy nhiên, ông Petro không nêu danh tính hay thông tin tình báo về những đối tượng đứng sau vụ mưu sát.

Theo Colombia One, đây không phải là lần đầu Tổng thống Petro tuyên bố bản thân là mục tiêu mưu sát. Trong gần 4 năm trở thành lãnh đạo Colombia, ông được cho là mục tiêu ám sát của các băng đảng ma túy và nhóm vũ trang sẵn sàng dùng bạo lực để ngăn cản nhiều chính sách được chính quyền Bogota đưa ra.