Từ ngày 9/2/2026, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định 88/2019 và Nghị định 143/2021.

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là quy định xử phạt và tịch thu vàng đối với hành vi kinh doanh vàng miếng không có giấy phép. Thậm chí, trên mạng xã hội lan truyền các thông tin kiểu như từ 9/2/2026 vàng nếu không có hóa đơn sẽ bị tịch thu.

Thực tế, theo quy định tại Điều 28 Nghị định 340, việc xử phạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng áp dụng đối với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Cụ thể, doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng thực hiện các hành vi như sản xuất, mua bán vàng miếng không có giấy phép, xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu không được cấp phép, hoặc kinh doanh vàng khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật, sẽ bị phạt tiền từ 300–400 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm.

Ảnh minh hoạ. Nam Khánh.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác như kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích, hay tái phạm nhiều lần còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 6 đến 12 tháng, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh vàng miếng.

Đáng chú ý, Nghị định 340 không quy định xử phạt hay tịch thu vàng đối với cá nhân, hộ gia đình mua bán vàng miếng mang tính dân sự, không nhằm mục đích kinh doanh. Người dân mua vàng miếng tại các cửa hàng, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép vẫn hoàn toàn hợp pháp, không bị ảnh hưởng bởi quy định mới.