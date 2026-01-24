Ở cuộc so tài tối 23/1, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik trải qua đủ cung bậc cảm xúc, để rồi khép lại với niềm hạnh phúc trào dâng – thắng Hàn Quốc 7-6 trong loạt đấu cân não, sau khi để để đội bạn gỡ hòa 2-2 đúng vào những giây cuối cùng của thời gian đá bù giờ (phút 90+7’), dẫn đến buộc phải chơi thêm 2 hiệp phụ.

U23 Việt Nam có trận cầu đầy cảm xúc với tinh thần chiến đấu tuyệt vời trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Thách thức với các Những chiến binh sao vàng còn ở chỗ, đội phải chiến đấu trong thế chỉ còn 10 người từ phút 87, sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo. Có thể thấy áp lực và khó khăn thế nào với U23 Việt Nam, bởi tiền đạo số 7 đang là linh hồn của đội, với pha kiến tạo tuyệt vời để Quốc Việt mở tỷ số (30’) và chính anh đá phạt đỉnh cao đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1 (71’).

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã vượt qua mọi chông gai, giành hạng 3 U23 châu Á đầy tự hào, khi thủ môn Cao Văn Bình cản phá được quả 11m ở lượt sút thứ 7, cùng Thanh Nhàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau đó.

Thắng 7-6 trong loạt đấu cân não, U23 Việt Nam lần đầu thắng U23 Hàn Quốc sau 10 lần chạm mặt.

Tờ Xports News tỏ ra thất vọng lớn với U23 Hàn Quốc vì kết quả: “Cho đến trước trận đấu này, đội hoàn toàn vượt trội so với U23 Việt Nam – với 6 thắng, 3 hòa. Nhưng ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á, U23 Hàn Quốc đã phải chịu nỗi bẽ bàng – lần đầu thua đối thủ vì màn trình diễn kém cỏi.

Mặc dù có lợi thế hơn người và chơi áp đảo trong hiệp phụ, nhưng Hàn Quốc vẫn không thể làm tung lưới U23 Việt Nam khiến phải bước vào loạt đá luân lưu.

Việt Nam đã thực hiện hoàn hảo cả 7 lần sút, trong khi cú sút của Bae Hyun Seo bị thủ môn Cao Văn Bình đẩy ra”.

Star News cũng nhấn mạnh kết quả tệ của đội nhà: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Hàn Quốc để thua U23 Việt Nam. Một đòn giáng mạnh vào bóng đá nước nhà.

Trái với sự hân hoan của thầy trò ông Kim Sang Sik, U23 Hàn Quốc chịu nỗi bẽ bàng tại U23 châu Á 2026 – giải đấu mà họ chơi tệ hại xuyên suốt từ đầu.

U23 Hàn Quốc chịu những lời chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông nước nhà khi lần đầu tiên thua U23 Việt Nam sau 10 lần so kè. Ảnh: AFC

Trong trận đấu danh dự sau khi phải nhìn U23 Nhật Bản lấy vé chung kết, U23 Hàn Quốc thậm chí gây sốc khi đều để Việt Nam vượt lên dẫn trước và chỉ kịp gỡ hòa những giây cuối bù giờ, dù chơi hơn người.

Trong 2 hiệp phụ, 11 đấu với 10 của U23 Việt Nam nhưng hàng công U23 Hàn Quốc vẫn chẳng làm được gì, đành phải bước vào đấu may rủi. Kết quả, đội của chúng ta chịu thất bại cay đắng 6-7 trước U23 Việt Nam trong loạt đấu 11m”.

Còn Osen đánh giá: “Dù U23 Việt Nam để thua 0-3 U23 Trung Quốc, hụt vé chung kết nhưng với đà tiến mạnh mẽ, đoàn quân của ông Kim Sang Sik cho thấy không phải là đối thủ dễ chơi.

Quả nhiên, nỗi lo ngại ấy thành sự thật. Dù U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội và tung ra nhiều cú sút trước đối thủ, chơi hơn người từ phút 87 nhưng không tạo ra bất kỳ pha tấn công đáng kể nào, khép lại giải đấu với một kết quả đáng thất vọng. Đây là đội U23 Hàn Quốc bị chê trách là yếu kém nhất trong lịch sử”.

