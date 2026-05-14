Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN và Tân Hoa xã, ông Trump và ông Tập cùng đi dọc thảm đỏ, bắt tay các quan chức Trung Quốc và Mỹ trước khi duyệt binh.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump đặt chân đến Bắc Kinh vào tối 13/5 theo giờ địa phương. Người đứng đầu nước Mỹ được các quan chức cấp cao Trung Quốc và hàng trăm trẻ em nhiệt tình vẫy cờ chào đón.

Lần gần đây nhất ông Trump và ông Tập gặp nhau là vào tháng 10/2025, bên lề hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Hàn Quốc, nơi họ đã đạt được thỏa thuận thương mại. Lần này, hai nguyên thủ dự kiến ​​sẽ thảo luận về các vấn đề gai góc bao gồm công nghệ, thương mại và Iran trong cuộc gặp hôm nay.

Video: CGTN và BBC