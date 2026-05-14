Theo báo Guardian, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay (14/5) đã tổ chức nghi lễ đón tiếp trọng thể dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Trong bài phát biểu mở đầu, ông Tập khẳng định rất vui mừng khi được gặp lại ông Trump, đồng thời nhấn mạnh sự ổn định trong quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc là điều có lợi cho toàn thế giới.

"Tôi tin rằng lợi ích chung giữa hai nước luôn vượt xa những bất đồng. Hãy để năm 2026 trở thành một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Trung - Mỹ, tiếp nối quá khứ và mở ra tương lai", ông Tập nói.

Video: Truth Social/@realDonaldTrump

Đáp lại, ông Trump đã mô tả mối quan hệ cá nhân với ông Tập là "tuyệt vời", khẳng định bản thân rất mong chờ các cuộc thảo luận sắp tới tại Bắc Kinh.

"Được ở đây cùng Chủ tịch Tập Cận Bình là một vinh dự. Được là bạn của ông ấy cũng là một vinh dự, ông ấy là một nhà lãnh đạo lớn. Tôi rất tôn trọng Trung Quốc cũng như những gì ông Tập đã làm được. Tôi tin chúng ta sẽ có một tương lai rất tốt đẹp cùng nhau", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump sau đó cũng cập nhật nhiều video về các hoạt động của phái đoàn Mỹ tại Trung Quốc lên mạng xã hội Truth Social. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm trong sáng 14/5, sau đó cùng dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào buổi tối.