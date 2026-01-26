Video: RG

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow mới đây đưa tin, các đơn vị điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử của Trung đoàn xe tăng số 26 Nga tham chiến ở tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine đã phát hiện hỏa điểm của pháo thủ đối phương. Một FPV cảm tử đã được điều đến vị trí khai hỏa trên và xác định khí tài mà binh sĩ Ukraine sử dụng là pháo OTO Melara Mod 56.

Sau đó, phía Nga dùng ít nhất 2 chiếc FPV cảm tử tấn công cỗ pháo của Ukraine. Khí tài trinh sát của Nga gần đó đã ghi được cảnh tượng một cột khói lớn bốc lên từ vị trí hỏa điểm Ukraine.

FPV Nga tập kích pháo OTO Melara Mod 56 của Ukraine. Ảnh: RG

Được biết, cỗ pháo trong đoạn video trên thuộc lô 6 khẩu OTO Melara Mod 56 được Tây Ban Nha viện trợ cho Ukraine đầu năm 2023.

Theo chuyên trang quân sự Military Factory, Mod 56 là loại pháo được Tập đoàn quốc phòng OTO Melara của Italia chế tạo vào giữa thập niên 1950. Cho đến nay, khoảng 2.500 khẩu được chế tạo và từng xuất hiện trong biên chế quân đội gần 50 quốc gia.

Binh sĩ Italia tập trận với pháo OTO Melara Mod 56 năm 2019. Ảnh: Quân đội Italia/Wikipedia

OTO Melara Mod 56 dài 3,65m và nặng gần 1,3 tấn; khả năng nâng góc nòng của pháo trong khoảng -7 đến 65 độ, tốc độ bắn tối đa trong trường hợp khẩn cấp có thể đạt 8 phát/phút. Kíp vận hành pháo gồm 8 binh sĩ. Pháo sử dụng loại đạn 105 x 372mm nặng 14,9kg có sơ tốc đầu nòng là 416 m/s. Tầm bắn xa nhất của OTO Melara Mod 56 là 10km.