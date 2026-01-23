Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Quân đội Nga mới đây đã công bố đoạn video binh sĩ sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Kornet để tập kích các khí tài quân sự Ukraine tại mặt trận Orikhiv ở tỉnh Zaporizhia.

Trước tiên, hai binh sĩ trên sẽ lắp đặt chân bệ phóng và hệ thống điều khiển laser bán tự động SACLOS, sau đó lắp ống chứa tên lửa lên bệ phóng. Xạ thủ thông qua ống ngắm sẽ quan sát mục tiêu đối phương đang di chuyển ở tiền tuyến. Khi chọn thời điểm thích hợp, người xạ thủ khai hỏa tên lửa và chiếu tia laser cho phép tên lửa bám theo tia laser đó đến vị trí mục tiêu.

Tên lửa được phóng đi tấn công vào mục tiêu quân sự Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Đòn tấn công của ATGM đã vô hiệu hóa các quân nhân đối phương có mặt trên những phương tiện bọc thép đó”, một đoạn trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Chuyên trang WeaponSystems cho hay, Kornet là tên lửa chống tăng được Phòng Thiết kế công cụ KBP của Nga thiết kế và phát triển trong những năm cuối thập niên 1990.

Tên lửa Kornet sử dụng đầu đạn nổ lại (Tandem), tức sau khi liều thứ nhất ở đầu tên lửa phát nổ khiến giáp ERA lắp trên xe tăng tại chỗ đó mất tác dụng phòng vệ thì liều nổ thứ hai của đạn sẽ bắn vào phần giáp xe tăng không còn được che chắn và khiến cho xe tăng đối phương hư hại nặng. Nhiều cuộc thử nghiệm của quân đội Nga cho thấy, liều nổ thứ hai của Kornet đủ khả năng xuyên qua hơn 1m thép đồng nhất.

Xạ thủ Nga ngắm bắn mục tiêu thông qua kính ngắm trên hệ thống Kornet. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Nhờ có hệ thống điều khiển laser bán tự động SACLOS, xạ thủ có thể ngắm bắn và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 5,5km vào ban ngày. Khi được trang bị kính ngắm chuyên dụng nhìn đêm, xạ thủ có thể sử dụng tên lửa để tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 4,5km.