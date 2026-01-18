Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video được hãng thông tấn TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho thấy UAV trinh sát của nước này khi thực hiện nhiệm vụ gần địa phận làng Khlopianyky thuộc tỉnh Chernihiv, Ukraine đã phát hiện vị trí khai hỏa của pháo phản lực HIMARS trong biên chế quân Kiev.

UAV Nga phát hiện vị trí khai hỏa của pháo phản lực HIMARS Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Thông cáo của phía Nga ghi rằng: “Nhiệm vụ phá hủy khí tài trên đã được giao cho UAV cảm tử Geran. Theo dữ liệu giám sát khách quan nhận được trong thời gian thực, chúng tôi ghi nhận mục tiêu đã xảy ra vụ nổ thứ cấp. Khi đối phương cố gắng giải cứu kíp điều khiển pháo HIMARS, UAV cảm tử Nga đã thực hiện thêm cuộc tấn công”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về nội dung đoạn video được Nga đăng tải. Theo bản đồ từ trang Deep State chuyên theo dõi tình hình xung đột, vị trí làng Khlopianyky ở tỉnh Chernihiv nằm cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 50km về hướng nam.