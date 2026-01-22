Video: RG/The Wrong Side

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đưa tin, khi thực hiện nhiệm vụ bằng UAV tại khu vực lân cận làng Sazono - Balanivka ở Kharkiv, Ukraine, các lực lượng trinh sát của Nga đã phát hiện một lượng lớn khí tài được quân Kiev cất giấu trong rừng.

Thông qua camera trang bị trên UAV, quân Nga xác định trong số khí tài trên có sự hiện diện của pháo phản lực phóng loạt M270. Các đơn vị tên lửa Nga sau đó đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo Iskander vào vị trí quân đối phương.

UAV Nga phát hiện pháo M270 hiện diện trong lô khí tài quân sự Ukraine. Ảnh: RG/The Wrong Side

Quân Nga cho biết, cuộc tập kích đã khiến phía Ukraine mất “1 pháo M270, 15 xe bọc thép, 20 khí tài khác và 150 binh sĩ”.

Theo dữ liệu do chuyên trang Deep State cung cấp, khu rừng lân cận làng Sazono - Balanivka ở tỉnh Kharkiv cách biên giới Nga - Ukraine hơn 30km về phía nam.